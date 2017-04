Nekdanjega zvezdnika Obalne straže čaka zaporna kazen

Jeremy Jackson (Foto: AP)

Igralca Jeremyja Jacksona, ki je v seriji Obalna straža igral sina Davida Hasselhoffa, je leta 2015 neko dekle obtožilo, da jo je poskušal ubiti. Po njenih besedah naj bi igralec najprej poskušal ukrasti njen avto, nato pa jo je ranil z nožem.

Sedaj je Jeremy na sodišču doživel epilog, čeprav mu je najprej grozilo sedem let zapora, mu je na koncu sodišče dosodilo 270 dni, ker je nekaj časa že preživel v zaporu, ga tako čaka še 161 dni zapora. Poleg tega, če se bo obnašal vzorno, ga čaka krajša kazen, hoditi pa mora tudi na predavanja o kontroliranju jeze ter na srečanja anonimnih alkoholikov.



Igralec, ki je pred nami rasel na televizijskih ekranih, je že kot najstnik zašel v težave in bil aretiran zaradi posedovanja drog. Prav tako je leta 2015 napadel nekega moškega z nožem, a je sodišče dosodilo, da je šlo za samoobrambo. Kasneje so ga odslovili tudi iz resničnostnega šova Big Brother, ker je bil nasilen do neke sotekmovalke.