Nekdanjemu možu Lise Marie zavrnili zahtevek za podporo

Michaelu Lockwoodu je sodišče zavrnilo zahtevo po podpori od Lise Marie Presley. (Foto: AP)

Hčerka Elvisa Presleyja, Lisa Marie, je lanskega junija po desetih letih vložila prošnjo za razvezo od moža Michaela Lockwooda, v kateri je navedla nepremostljive razlike.



Pred mesecem je Lockwood trdil, da živi "pod pragom revščine", da po ločitvi spi na prijateljevem kavču, zato je sodno zaprosil za 40 dolarskih tisočakov podpore (okoli 38 tisoč evrov), da bi lahko vsaj približno lagodno živel, kar se je navadil med njunim zakonom.



Prav tako je od Lise Marie zahteval, da bi mu plačala 95 tisoč evrov sodnih stroškov. Presleyjeva je medtem priznala, da se tudi sama otepa dolgov, saj je morala v njunem primeru posredovati socialna služba, ki jima je začasno odvzela 8-letni dvojčici, Harper in Finley, potem ko je Lisa Marie obelodanila, da je našla sumljive nespodobne fotografije otrok na njegovem računalniku. Zanju sicer zdaj skrbi njena mama Priscilla Presley.



Lockwoodu je sodišče zavrnilo vlogo za podporo, češ, da naj si kot glasbeni producent najde delo in se spet postavi na lastne noge. Njegov odvetnik je dejal, da so navedbe "precej senzacionalistične" in "netočne", o prihodnosti njunih otrok pa bodo na sodišču odločali 17. marca.