Nekdanji MMA borec dobil dosmrtno zaporno kazen

Jonathan Paul Koppenhaver, imenovan War Machine (Vojni stroj), je grdo pretepel in posilil nekdanje dekle, porno zvezdo Christy Mack. Dosodili so mu dosmrtno zaporno kazen. (Foto: AP)

Jonathan Paul Koppenhaver, ki ga iz MMA sveta poznajo pod nadimkom War Machine (Vojni stroj), je leta 2014 brutalno pretepel in posilil nekdanje dekle, porno zvezdo Christy Mack. Zdaj so ga za zločine obsodili in mu dosodili dosmrtno zaporno kazen. Za pomilostitev bo lahko zaprosil, šele ko bo star 71 let. "Do zdaj bi moral biti že mrtev, lahko bi ležal v grobu poleg Aarona Hernandeza," je izjavil, ko je slišal za obsodbo. S tem se je primerjal z nekdanjim NFL igralcem, ki je aprila v zaporu v Massachusettsu naredil samomor pri 27 letih, čeprav so ga prej oprostili za dvojni umor.

Mackova je ob napadu utrpela zlomljen nos, izgubila je nekaj zob ter poškodbo očesne jamice ter jeter, dejala je, da jo je opolzko otipaval in da je gola zbežala k sosedu. Sodniku je v solzah povedala, da se še vedno boji za življenje, ko bo prišel iz zapora. "Vem, da me bo ubil, ko pride iz zapora," je dejala.

Spoznali so ga za krivega v 29 točkah od 34 v obtožnici, sicer pa ji je grozil, da jo bo ubil. V izjavi je sicer na sodišču dejal, da mu je žal. "Niti dan ne gre mimo, da ne bi resno obžaloval vseh tistih stvari, ki sem jih storil. Bil sem zelo zelo izgubljena in prazna oseba. Za povrhu pa nekaj ni prav z mojo glavo. To vem že nekaj časa in to sovražim, kako razmišljam. Sovražim svoje impulze, saj polovico časa ne vem, zakaj počnem nekatere stvari, ki jih počnem. Drugič pa jih naredim in se sploh ne počutim, da sem kaj storil, dokler jih nisem že naredil," je povedal.

Kalifornijec se je izgovarjal na anksioznost, depresijo in samopomilovanje za svoje težave. Dejal je, da je dostikrat stal pred ogledalom in se tolkel po obrazu, dokler pesti in obraz niso bili zatečeni. "Udarjanje po obrazu je bilo kot nekakšna bolna oblika terapije. To je bil edini način, da sem preprečil, da se ne ubijem," je še dejal. Dodal je še, da je zdaj druga oseba, saj je našel boga, ko je prebral dve knjigi Leeja Strobela in se skozi zgodovino in znanost prepričal, da je "Jezus resničen". Christy je sicer prek Twitterja prosil odpuščanja in trdil, da mu je dejstvo, da so ga spoznali za krivega, rešilo življenje.

Koppenhaver ja Mackovo napadel avgusta 2014, ko je bila v postelji z drugim moškim, Coreyem Thomasom, ki ga je tudi napadel, ga davil in grizel po obrazu. S porno starleto sta se spoznala spomladi leta 2013, ko je bila že precej znano ime v industriji za odrasle.