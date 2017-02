Nekdanji najstniški idol oznanil, da trpi za demenco

Pevec in igralec David Cassidy je razkril, da trpi za demenco. (Foto: AP)

66-letni pevec David Cassidy je javno priznal, da se bori z demenco, ki po jo ima v družini, saj jo je imela tudi njegova mama. Nekdanji frontman zasedbe The Partridge Family in igralec se je razgovoril za revijo People.



"Živel sem v zanikanju, a del mene je ves čas vedel, da se temu ne da izogniti. Rad bi se osredotočil na to, kar sem in kar sem bil, brez motečih elementov. Rad bi ljubil, rad bi užival v življenju," je povedal.





Nedavno je na kalifornijskih koncertih imel težave s spominom, izgubil pa je tudi ravnotežje, da je praktično padel z odra. Zdaj je dvome razblinil s pričujočim razkritjem. Cassidyja mnogi poznajo po pesmih Cherish in I Think I Love You, s katerimi je šarmiral dekleta v sedemdesetih, v zadnjih letih pa imel precej težav z alkoholom in financami.



Leta 2009 se je pojavil v šovu Zvezdniški vajenec, leta 2015 je moral na dražbo dati svojo hišo na Floridi, saj je razglasil bankrot, med letoma 2010 in 2014 pa so ga zaradi pijane vožnje kar trikrat aretirali.