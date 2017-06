Nekdanji 'topgearovec' v hudi nesreči: zadnji čas splezal iz avtomobila, preden je ta zagorel

Nekdanji zvezdnik priljubljene avtomobilistične oddaje Top Gear Richard Hammond je med snemanjem nove oddaje Grand Tour doživel nesrečo, ki bi se lahko končala zelo tragično. S hrvaškim električnim vozilom Rimac Concept One, vrednim dobra dva milijona evrov, je zletel s ceste in ga popolnoma razbil.

Iz zmečkanega in prevrnjenega avtomobila mu je uspelo zlesti, še preden se je ta vnel. (Foto: AP)

A je 47-letnik sam uspel splezati iz zmečkanega in prevrnjenega avtomobila, le malo preden se je ta vnel. Predstavnica mreže Amazon, pri kateri snemajo serijo, je potrdila, da je bil Hammond udeležen v resni nesreči in da ima zdrobljeno koleno, a da na srečo ni utrpel resnejših poškodb. "Richard je bil zavesten in je govoril, in sam splezal iz avtomobila, preden je ta zagorel," je dejala. Zaradi zdrobljenega kolena so ga s helikopterjem odpeljali v bolnišnico.

Kljub popolnoma uničenemu avtomobilu jo je Hammond odnesel brez hujših poškodb. (Foto: AP)

Njegova sovoditelja oddaje Grand Tour Jeremy Clarkson in James May sta opisala nesrečo "kot da bi eksplodirala bomba". Stekla sta h kraju nesreče, saj sta bila prepričana, da se je njun prijatelj hudo ali celo usodno poškodoval.

Clarkson je kasneje tvitnil: "To je bila največja nesreča, ki sem jo kdaj videl in najbolj strašljiva, a na srečo kaže, da je z Richardom vse v redu."

47-letni Richard Hamond je doživel že več nesreč. (Foto: AP)

Nesreča, ki bi se lahko končala veliko huje, se je zgodila manj kot tri mesece po tem, ko se je Hammond poškodoval, ko je med snemanjem oddaje v Mozambiku padel z motorja.Takrat je zapisal: "Da, padel sem, ampak sem v redu. Hvala za skrb. Večkrat sem že padel, se udaril v glavo in povsod drugam. Življenje gre naprej."

A nobena od teh nesreč ni tako huda, kot tista pred 11 leti, ko je zaradi trčenja med snemanjem Top Geara utrpel smrtno nevarne poškodbe glave. Takrat je bil dva tedna v komi, a si je fizično povsem opomogel. Se je pa po nesreči boril z depresijo in se po pomoč zatekel tudi k psihiatru.