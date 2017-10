Nekdanji žurer ima zdaj raje pomirjujočo kopel kot pa alkohol in cigarete

Liam Gallagher pravi, da je zamenjal dlako in da svojo norijo zdaj izživlja zgolj na odru. Mu lahko verjamemo? (Foto: AP)

Že res, da je bila pesem Cigarettes & Alcohol (cigareti in alkohol) četrti singel s prvenca Oasis Definitely Maybe, pred natanko 23 leti, a 45-letni pevec Liam Gallagher je očitno umiril strasti, zdaj, ko prihaja v srednja leta.

"Dobro je biti normalen. To pa nisem edino, ko sem na odru, ko imam koncert, a ko pridem z odra, sem normalen. Doma nosim ven svoje smeti, perem posodo, čistim. In rad se namočim v mehurčkasto kopel in prižgem kakšno svečo. Da se sprostim in potem pridem iz nje kot Buda," je povedal nekdanji veliki žurer.

Priznal je celo, da mu ni težko likati oblek dekletu Debbie Gwyther ali iti v trgovino po špecerijo. Po vseh dolgih letih prepiranja z bratom Noelom ima Liam očitno dovolj in pravi, da je obrnil novo stran v knjigi svojega življenja.

"Včasih izgubimo svojo pot, žal mi je, če se komu prizadejal bolečino, a sem prvi, ki prizna svoje napake. Vem, da je moje življenje polno vzponov in padcev in dram. Živim na robu, sem pa tja zaidem v kalno vodo, zaradi česar sem se znašel v precejšnjem dr**u," je priznal.

Leta 2014 mu je razpadla družina, saj je ljubici naredil otroka, da se je žena Nicole Appleton od njega ločila, a kot pravi, mu ni žal.

"Upam, da bomo to pustili za sabo, posebej z mojimi otroki. Vem, da sem malce otežil njihovo življenje, a ni konec sveta. Tudi sam prihajam iz razbite družine in mi ni prav nič škodilo. Sem super oče. Samo vsako toliko časa moraš narediti pravo stvar, sicer pa nihče ni popoln," je še dodal rocker.