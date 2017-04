Nelly Furtado se je po osmih letih razšla z možem

Nelly Furtado, ki ima 13-letno hčerko Nevis, je od lanskega poletja spet samska, je razkrila v britanski televizijski pogovorni oddaji Loose Women. (Foto: AP)

"Zdaj sem samska, nekdo mora popraviti mojo stran na Wikipedii, saj mi ne pomaga pri zmenkih," se je 38-letna Nelly Furtado pošalila v oddaji Loose Women na britanski televizijski postaji ITV. Pevka se je z inženirjem zvoka Demaciom Castellonom poročila na skrivni poroki leta 2008, saj javnost skoraj leto dni ni vedela, da je oddana, zdaj pa je razkrila, da sta se razšla, in sicer že lani, spet precej proč od oči medijev.





"Šla sem skozi čustveno precej težko lansko poletje, ko sem pisala in pela pesmi sama sebi, da sem sploh lahko vse skupaj prestala. Hodila sem na dolge vožnje z avtom, še dobro, da znam pisati pesmi, da se z njimi tolažim," je še dodala.



Nelly trenutno promovira šesti studijski album The Ride, ki je izšel pred tedni, še vedno pa priznava, da se se sooča z ločitvijo. Po drugi strani pa se največ posveča svoji 13-letni hčerki Nevis, ki jo ima z nekdanjim partnerjem Jasperjem Gahunio. "Včasih hočeš samo sedeti doma, peči muffine za hčerko. A hočem biti v dobri čustveni in fizični kondiciji, če ne za drugega, za mojo hčerko," je prepričana.