Nellyja aretirali zaradi posilstva, sam zatrjuje, da je nedolžen

Nelly, ki so ga aretirali zaradi suma posilstva, zatrjuje, da je nedolžen. (Foto: Reuters)

42-letni Nelly, s pravim imenom Cornell Iral Haynes ml., naj bi imel koncert v Ridgefieldu, v ameriški zvezni državi Washington, a so ga tam aretirali, saj naj bi na avtobusu posilil neimenovano žensko. Reper je sicer na turneji s country duom Florida Georgia Line.

Zvezdnik je že imel vrsto težav z zakonom, leta 2015 so ga aretirali zaradi posedovanja drog, lani pa ga je davčna uprava (IRS) oglobila za 1,7 milijona evrov.

Nelly sicer zatrjuje, da so ga po krivem aretirali in da je nedolžen. "Sem več kot šokiran, da sem bil tarča teh lažnih obtožb. Sem popolnoma nedolžen. Prepričan sem, da bo, ko bodo pregledali dejstva, jasno, da sem žrtev lažnih obtožb. Rad bi se opravičil svojim bližnjim za sramoto in da sem se postavil v vlogo žrtve teh lažnih obtožb. Rad pa bi se zahvalil oboževalcem za njihovo pomoč. Poznajo me, dokazal bom nedolžnost in tudi po sodni poti preganjal te obtožbe, če bo treba," je tvitnil reper.

Podobno trdi tudi njegov odvetnik, ki pravi, da so ga po krivem obtožili in aretirali, kar bo po njegovem pokazala tudi preiskava. Prepričan je, da bo prava resnica prišla na dan.