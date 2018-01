Nenadoma je umrla pevka irske skupine The Cranberries

Dolores O'Riordan (1971-2018) (Foto: AP)

V 47. letu starosti je umrla pevka skupine The Cranberries Dolores O'Riordan s polnim imenom Dolores Mary Eileen O'Riordan. "Irska in mednarodna pevka Dolores O'Riordan je v Londonu umrla nenadne smrti," je sporočil njen predstavnik in še: "Bila je stara 46 let. Glavna pevka irske skupine The Cranberries se je v Londonu mudila na kratkem snemanju. Več podrobnosti za zdaj ni znanih." Znano je le to, da so družinski člani ob žalostni novici globoko pretreseni in so prosili za spoštovanje zasebnosti v tem težkem obdobju.

"Policisti so bili v ponedeljek ob 9.05 zjutraj poklicani v hotel na ulici Park Lane. Ženska sredi 40 let je bila razglašena za mrtvo na kraju dogodka," pa se glasi poročilo londonskih policistov, ki vzrok za nenadno smrt še proučujejo.

O'Riordanova je bila najbolje poznana kot glavna predstavnica irske skupine The Cranberries, skupaj z bratoma Noelom in Mikom Hoganom, ki se jima je na vajah pridružila, po tem ko je leta 1989 v lokalnem časopisu prebrala oglas, da iščeta pevko.

A post shared by The Cranberries (@thecranberries) on Apr 22, 2017 at 10:43am PDT

Skupino, ki je prodala več kot 40 milijonov izvodov svojega prvenca Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We? (1993), je med slavne izstrelila zlasti pesem Zombie in številne druge uspešnice, kot so Linger, Dreams, Ode To My Family, Animal Instinct. O'Riordanova pa je pozneje posnela še dva solo albuma Are You Listening? (2007) in No Baggage (2009).

O'Riordanova, ki bo vedno poznana po svojem močnem irskem naglasu in izjemnem vokalu, je začela pesniti in prepevati že v rosnih letih. "Plešem že od svojega 5. leta. Ko sem bila stara 12, pa sem začela še prepevati," je povedala pred časom za Irish News, da je bila glasba vedno del nje. "Če sem iskrena, si nisem nikoli predstavljala, da bi počela karkoli drugega. Je pa, mislim da, moja mama, ki je globoko verna, nekoč imela vizijo, da bi postala nuna," je še povedala.

Dolores O'Riordan je lani odpovedala turnejo s skupino Cranberries zaradi težav s hrbtom, malo pred božičem pa je objavila, da se počuti bolje in da je po več mesecih tudi nastopila v New Yorku, kar jo je zelo veselilo.

Pevka je za seboj pustila tri otroke, sina Taylorja in hčerki Molly in Dakoto.