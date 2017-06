Neobetavne novice za oboževalce Gilmorjevih deklet

Priljubljeno serijo Midve z mamo (Gilmore Girls) so predvajali od leta 2000 do 2007, nato pa smo lani dočakali nadaljevanje v obliki mini-serije s štirimi deli. (Foto: AP)

Neizmerno priljubljeno serijo Midve z mamo (Gilmore Girls) so snemali med letoma 2000 in 2007, nato pa je novembra lani serija dobila mini nadaljevanje v štirih delih. Ker se je nadaljevanje zaključilo na takšen način, da bi lahko napovedalo nova nadaljevanja, oboževalci že vse od takrat nestrpno čakajo na kakšno novico o usodi serije.

Zdaj pa jim je zvezdnica serije, 50-letna igralka Lauren Graham, nekoliko strla upe, saj je za revijo Indiewire povedala, da vse bolj čuti, da Lorelai (njen lik v seriji) in nasplošno tudi igranje ni več nekaj, s čimer bi se - vsaj trenutno - želela ukvarjati.

Lauren Graham, ki je v seriji igrala Lorelai, nima več želje po dodatnih nadaljevanjih. (Foto: AP)

"Kot izkušnja je bilo popolno," je povedala o nadaljevanju serije. "A sem med snemanjem ves čas govorila, da si ne prestavljam več novih epizod v tej obliki. Bi lahko čez pet let imeli neko nadaljevanje? Mogoče, a ni nobene potrebe po tem. Mislim, da obstaja precej tveganja – tvegaš, da boš razočaral ljudi," je dejala.

A ne le serija, tudi sama igralska kariera zvezdnici trenutno ni tako blizu. "Nekako sem dobila, kar sem želela od 'biti igralka', zdaj pa me veliko raje pomagam drugim, da to dosežejo – ali preko režije ali pa produciranja," je pojasnila.

Za zdaj ji pisanje daje zadovoljstvo, ki je "zelo novo in osvežujoče". "Kar me zadovoljuje, se spreminja, zato mi zdaj zadovoljstvo nudi to, da sem del ustvarjalnega procesa, in ne to, da samo dobim scenarij in ga odigram," je pojasnila.

Čeprav ne daje nobenih dokončnih izjav o tem, kaj je naslednja stopnja njene kariere, pa, kot rečeno, neizmerno rada piše. Napisala je dve knjigi, Someday, Someday, Maybe leta 2013 in tri leta kasneje še Talking As Fast As I Can. Trenutno pa v scenarij prilagaja knjigo The Royal We, prav tako namerava v scenarij spremeniti še eno knjigo. "Zelo sem predana pripovedovanju zgodb. Ni mi več mar, če sem v njih ali ne. Srečna sem že, če zgodbo lahko napišem, ni se mi treba tudi pojaviti v njej," je sklenila.