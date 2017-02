Nesrečni Brian: z zamenjavo kuvert poskrbel, da letošnji oskarji ne bodo pozabljeni

Najbrž ni človeka, ki še ne bi slišal za najbolj neroden trenutek v vsej zgodovini podeljevanja najprestižnejših filmskih nagrad, a kljub nenehnemu predvajanju posnetka najbolj neprijetne razglasitve nagrad najbrž večina še vedno ne ve, kako se je kaj takšnega lahko zgodilo.

Čast razglasitve zmagovalca najpomembnejše kategorije oskarjev, najboljšega filma, je pripadla legendarnima zvezdnikoma filma Bonnie and Clyde, 76-letni Faye Dunaway in 79-letnemu Warrenu Beattyju. Ko je Beatty odprl kuverto, da bi razglasil dobitnika oskarja, je začudeno pogledal kartico, na kateri je napisan zmagovalec. Začudeno je gledal zdaj kartico zdaj Dunawayevo, ta pa je bila prepričana, da se njen soigralec šali in namenoma podaljšuje napetost, zato je želela to končati. "Nemogoč si, daj pohiti že," je dejala. Začudeni Warren ji je pokazal kartico, na kateri je - kot je razkril kasneje - pisalo Emma Stone, Dežela La La, Dunawayeva pa je bila prepričana, da to pomeni, da je zmagovalni film Dežela La La in to razglasila.

Ob tej razglasitvi pa je v zaodrju zavladala panika, nekdo je zaklical: "O, prekleto. O, moj bog. Ima napačno kuverto."

A producenti in zasedba filma Dežela La La tega ni slišala, vzhičeno so prihiteli na oder. Producenta filma, Marc Platt in Jordan Horowitz, sta imela čustvena govora, ko pa je z govorom pričel tretji, Fred Berger, so na oder že prihiteli ljudje iz zaodrja, preverjali so kuverte, jasno je bilo, da nekaj ni prav. Nato je Berger med svojim govorom, ki ga je prekinil direndaj na odru, dejal le: "In mimogrede, izgubili smo."

Horowitz je kasneje pojasnil, da je kaj kmalu postalo jasno, da je nekaj narobe. Povedal je, da je k njemu pristopil nekdo iz zaodrja in mu dejal, da mora pogledati kartico v kuverti, nato pa je videl, da na njej piše Emmino ime. Horowitz je ugotovil, da Dežela La La pravzaprav ni zmagala in ker je želel čim prej rešiti situacijo, je pohitel do mikrofona, oznanil napako, povedal, da niso zmagali oni temveč film Moonlight ter podeljevalcu iz rok iztrgal pravo kuverto in jo pokazal publiki in kameri. Nato je v nekaj nerodnih trenutkov zasedba filma Dežela La La počasi začela zapuščati oder, nanj pa prihajala zasedba filma Moonlight.

Beatty je želel pojasniti, kaj se je zgodilo, in dejal: "Odprl sem kuverto, v njej pa je pisalo Emma Stone, Dežela La La. Zato sem pogledal Faye, nisem želel biti smešen."

Kimmel je situacijo reševal s humorjem, iskreno pa povedal, da mu je hudo, da morajo odvzeti nagrado in dejal, da sta mu všeč oba filma in se spraševal, zakaj ne mrejo nagraditi obeh.

Ko so bili pravi zmagovalci na poti na oder, je tako Kimmelu kot Warrenu zaradi zapleta bilo izjemno hudo, Horowitz pa je ganljivo dejal: "Izjemno bom ponosen, da lahko nagrado predam svojim prijateljem iz ekipe filma Moonlight."

Bettya je sicer po fiasku poklicala njegova žena in zahtevala, da pride takoj domov, da se ne bi še dodatno osramotil, a je pojasnil: "Ničesar nisem naredil narobe. To ni bila moja krivda." In čigava krivda je torej bila?

Kako se je kaj takšnega lahko zgodilo?

Za glasovnice in kuverte z zmagovalci že 83 let skrbi podjetje PricewaterhouseCoopers (PwC). Njihova ključna predstavnika, Martha Ruiz in Brian Cullinan, sta v aktovkah nosila kuverte z imeni zmagovalcev v vseh 24 kategorijah. Nosila pa sta tudi njihove duplikate – ti naj bi v primeru težav pripomogli k manjši zmedi. Beattyju so, preden je odšel na oder, dali duplikat kuverte zmagovalke prejšnje kategorije.

Martha Ruiz in Brian Cullinan sta prestavnika podjetja, ki je že 83 let zadolženo za kuverte z imeni dobitnikov oskarjev. (Foto: AP)

Ko je Dunawayeva izgovorila "Dežela La La", je Ruizova spoznala, da se je zgodila še nikoli prej videna napaka. Hitro so našli kuverto, v kateri je bil pravi zmagovalec.

Moški, ki je Beattyju izročil napačno kuverto, je 57-letni Cullinan, ki je pri podjetju PwC računovodja že 32 let. To je bila njegova šele četrta podelitev oskarjev. Stal je pri desnem vhodu na oder, kjer sta vstopila Dunawayeva in Beaty. Cullinan je Beattyju izročil duplikat kuverte z zmagovalko prejšnje kategorije.

Ni še jasno, kako se je lahko zgodila takšna napaka, je pa morda Cullinan bil zaposlen s fotografiranjem z zvezniki, kar zelo rad počne. A kdo bi mu zameril, kar naenkrat se je znašel med vsemi največjimi zvezdniki tega sveta. Fotografije je vneto delil na družbenih omrežjih, le nekaj trenutkov preden je na oder stopil Beatty, se je fotografiral ravno s Stonovo.

Prevelika samozavest?

Le malo pred podelitvijo je za Huffington Post opisal, kakšne so možnosti, če bi šlo kaj narobe na podelitvi. Še preden je odgovoril, je poudaril, da se napaka v 88-letni zgodovini oskarjev še ni zgodila. Pojasnil je, da bi v tem primeru hitro zagotovili, da bi bil pravi zmagovalec zelo hitro znan. "Ali bi morali zaustaviti prireditev, odkorakati na oder … bila bi težka odločitev, ampak je skoraj neverjetno, da bi se kaj takšnega zgodilo." Ojej, Brian.

Tudi Ruizeva je nekaj dni pred podelitvijo zavrnila možnost kakšne pomote: "On preverja mene, jaz pa njega, in to storiva večkrat, da se prepričava, ali res izročiva pravo kuverto. Zelo sva prepričana, da dava pravo kuverto." Sama se sicer po incidentu ni kaj preveč obremenjevala, saj ni bila ona tista, ki je izročila napačno kuverto.

Odgovornost prevzelo podjetje PwC

Podjetje PwC je prevzelo odgovornost za dogodek in na zahtevo akademije objavilo izjavo za javnost. "Iskreno se opravičujemo filmu Moonlight, Deželi La La, Warrenu Beattyu, Faye Dunaway in vsem gledalcem podelitve oskarjev za napako, ki se je zgodila pri razglasitvi oskarja za najboljši film. Podeljevalca sta po pomoti dobila kuverto za napačno kategorijo, in ko so napako ugotovili, so jo takoj popravili. Trenutno preiskujemo, kako se je kaj takšnega lahko zgodilo, in to globoko obžalujemo," so zapisali.

Najverjetneje bo nesrečni Brian ostal brez svoje priljubljene funkcije, a upamo, da se je shranil dovolj fotografij z zvezdniki, da se bo z njimi lahko tolažil.