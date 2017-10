Neuspešni osvajalski poskusi Donalda Trumpa pri ameriških igralkah

Lepo Brooke Shields je konec 90. let na zmenek povabil zdajšnji predsednik ZDA. (Foto: AP)

Še pred predsedniškimi ambicijami je imel Donald Trump ambicije, da bi osvojil srce katere od ameriških igralk. V oddaji Watch What Happens Live with Andy Cohen se je o enem takih poskusov razgovorila Brooke Shields, ki jo je gostitelj Andy Cohen izzval z igranjem asociacijske igre s fotografijami ljudi iz njene preteklosti. Ko se je na zaslonu pojavila fotografija predsednika ZDA, pa je osupnila in se skremžila. Iz nje ušla le ena beseda: "Ne!"

"Ne morem niti govoriti," je pojasnila čez nekaj trenutkov in še, da je fotografija nastala na dobrodelni prireditvi, povezani s hrano, in da se takrat niti nista poznala. A Donalda Trumpa to ni ustavilo, da igralke ne bi povabil ven. "Po tem dogodku me je poklical, bila sem ravno na snemanju filma, malo po tem, ko se je ločil od svoje tedanje žene (Marle Maples)."

Andy Cohen je po tem razkritju igralko takoj povprašal, kako se je zdajšnji predsednik lotil osvajanja. "Rekel je, resnično mislim, da bi se morala dobivati, ker ti si ameriška ljubljenka, jaz pa sem najbogatejši Američan, ljudem bi bilo to všeč."

A osvajalski podvig se je končal le pri poskusu, saj se je Shieldsova po ločitvi z Andrejem Agassijem takrat ravno dobivala z nekom in je bogataša v kali zatrla.

Brooke Shields pa ni edina igralka, katere srce se je v preteklosti brez uspeha trudil osvojiti ameriški predsednik. Podobne zgodbe so z javnostjo delile že Candice Bergen, Salma Hayek in Emma Thompson. Predsednik ZDA ima očitno zelo raznolik okus, pri svojih osvajalskih podvigih pa ne pozna ovir. Hayekovo je na primer spoznal na dogodku, ki sta se ga udeležila z njenim takratnim partnerjem, in najprej nagovoril njenega fanta. Nato pa je igralko mehiških korenin kmalu za tem poklical in jo povabil ven: "On ni dovolj dober zate. Ni pomemben. Ni ti dorasel. Moraš hoditi z mano," ji je laskal po telefonu, a brez uspeha.

Še dlje pa je Trump šel pri Emmi Thompson. "Oglasila sem se na telefon in rekel je: 'Živ’jo, Donald Trump na tej strani.' Rekla sem: 'Resno? Kako vam lahko pomagam?' In odvrnil je: 'Hotel sem vam ponuditi namestitev v enem od svojih Trumpovih stolpov. Zelo so udobni.'" A tudi Thompsonova je njegovo vabilo na večerjo zavrnila rekoč, da se mu bo oglasila. A se mu nikoli ni, kar zdaj obžaluje: "Pomislite na vse zgodbe, ki bi se rodile," se je pošalila.