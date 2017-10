Ni navdušen, da njegova 19-letna hči hodi z divjim Scottom: 'Na smrt me je strah!'

Legendarni glasbenik Lionel Richie je vse prej kot navdušen naj novo ljubeznijo hčerke Sofie. (Foto: Backgrid)

68-letni glasbenik Lionel Richie ni niti najmanj navdušen, da se je njegova 19-letna hči Sofia spustila v zvezo z divjim Scottom Disickom. 34-letnik je namreč po lastnih besedah zasvojen s seksom, sicer pa ima za sabo burno zvezo s Kourtney Kardashian, s katero ima tudi tri otroke, njuna zveza pa je propadla ravno zaradi Scottovih težav z alkoholom in skokov čez plot. Ni presenečenje, da je oče 19-letnice zaskrbljen.

"Ali se hecate? Na smrt me je strah!," je odgovoril reviji Us Weekly, ko so ga vprašali, ali je vesel, da je hči našla srečo v ljubezni. "Če sem bil šokiran? Seveda, saj sem vendar oče!," je dodal.

Prijateljstvo naj bi se v ljubezen razvilo v začetku septembra, par pa je svojo srečo javno oznanil konec meseca. Pred dnevi sta se zaljubljenca mudila na romantičnem oddihu v Mehiki, kjer sta se vidno zabavala ob poležavanju na plaži, izmenjavanju nežnosti v morju ter v vožnji z vodnimi skuterji.

Scott in Sofia sta si privoščila oddih v vroči Mehiki. (Foto: Backgrid)

In kaj je na njuno zvezo dejala Kourtney? "Zdi se ji, da je ta zveza malo nenavadna, a je nič ne preseneti več," je povedal vir. "Ona si samo želi, da bi bil Scott, kakršen je bil včasih. Z njim ima otroke, zato si vedno zanj želi le najboljše in da bi bil srečen," je še dodal.