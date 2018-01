Slovesnost ob nagradah AFI, ki jih podeljuje Ameriški filmski inštitut, je pod žaromete postavila dosežke žensk, ki so se po rdeči prehodi še sprehodile v barvah, nekatere med njimi pa že opozorile na oblačilni kodeks na podelitvi zlatih globusov. Za nedeljsko slovesnost so številne zvezdnice namreč že napovedale, da se bodo v podporo gibanju Konec je odele v črno barvo.

Festivalski konec tedna se je začel s slovesnim kosilom in filmom, v katerem so prikazali 100 let zabavne industrije, ki se je v luči boja za enakopravnost osredotočil na prispevek in dosežke žensk.

Letošnja slovesnost pa je bila posebna, saj je minila brez govorov in podelitve nagrad, s čimer so želeli sporočiti, da so zmagovalci vsi. "Danes ni zmagovalcev in ni poražencev. Čas je, da stopimo skupaj, kot skupnost," je dejal predsednik Ameriškega filmskega inštituta (AFI) Bob Gazzale.

Filmski vikend, ki se bo končal s podelitvijo zlatih globusov 7. januarja zvečer, se je začel s podelitvijo nagrad AFI. V jagodni izbor 10 najboljših filmov in televizijskih serij preteklega leta so se letos uvrstili naslednji:

Filmi:

- Pokliči me po svojem imenu (Call Me By Your Name)

- Dunkirk

- Zbeži (Get Out!)

- Lady Bird

- Zamolčani dokumenti (The Post)

- Oblika vode (The Shape of Water)

- Trije plakati pred mestom (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)

- Ljubezen na prvo bolezen (The Big Sick)

- Projekt Florida (The Florida Project)

- Čudežna ženska (Wonder Woman)

Prvih sedem filmov s seznama se poteguje tudi za najboljši film na podelitvi zlatih globusov.

Televizijske serije:

- Majhne laži (Big Little Lies)

- Krona (The Crown)

- Feud: Bette and Joan

- Igra prestolov (Game of Thrones)

- The Handmaid's Tale

- Master of None

- Čudne stvari Stranger Things 2

- To smo mi (This Is Us)

- The Good Place

- Insecure