Nič več se ne skrivata

Venezuelska manekenka Shannon de Lima, nekdanja žena glasbenika Marca Anthonyja, in mehiški boksarski as Saúl ''Canelo'' Álvarez se ne skrivata več. Mehiški as je na dogodek v Madison Square Garden v New Yorku prišel v spremstvu lepe Shannon, s katero sta se na slavnostni preprogi in pred številnimi fotografi tudi poljubila. S tem sta na nek način tudi uradno potrdila, kar se je namigovala že nekaj tednov. A kljub temu še nista dala nobenega komentarja glede njunega razmerja.

Na uradnem Instagram profilu priljubljene televizijske oddaje El Gordo y la Flaca, ki jo snemajo v Miamiju, so objavili posnetke s slavnostnega dogodka, kjer jim je uspelo ujeti njun slavni poljub.

Shannon je pred kratkim objavila tudi nekaj fotografij, na katerih nosi kapo s šiltom z logotipom slavnega boksarja.

