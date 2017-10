Nicki Minaj: Stokrat bolj sem se morala dokazovati kot moški!

Nicki Minaj je prepričana, da se je morala precej bolj dokazovati za priznanje v glasbi kot njeni moški kolegi. (Foto: AP)

34-letna zvezdnica Nicki Minaj je k slavi švignila leta 2010 z debitantskim albumom Pink Friday, letos pa je postala najbolj prolifična ženska izvajalka na ameriški lestvici Billboard Hot 100 z več kot 77 pesmi. V intervjuju za The New York Times pa je izjavila, da je morala na začetku kariere delati neprimerno več kot moški kolegi, da je dobila priznanje za svoj talent.

"Po svoje mi je všeč, ker sem šla čez toliko ovir, da sem, kjer pač sem danes, saj imam občutek kot da sem si zaslužila. Na začetku je bilo vse proti meni: dejstvo, da sem temnopolta, da sem ženska in da sem raperka. Ne glede na to, s kom znanim sodelujem, mi ta kultura nikoli ne da priznanja za raperko, za besedilo za pisanje tekstov. Stokrat sem se morala dokazati, fantje, ki so prišli na sceno približno takrat kot jaz, pa so dobili priznanje takoj, brez oklevanja," je prepričana.