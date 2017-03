Nicole Kidman vendarle pojasnila svoje nenavadno ploskanje

Poleg zgodovinskega fiaska, ki je zaznamoval letošnje oskarje – razglasitev napačnega zmagovalca – smo si letošnjo podelitev teh prestižnih kipcev zapomnili še po nečem: bizarnem ploskanju igralke Nicole Kidman.

Kamere so jo ujele pri nenavadnem ploskanju, posnetek pa je takoj postal viralen. Ljudje so se spraševali, kaj je narobe z igralko, kdo jo je učil ploskanja in zakaj za vraga je ploskala kot tjulenj.

Zdaj pa je vendarle pojasnila, zakaj je tako čudno ploskala. Za radijsko oddajo Kyle in Jackie O je povedala, da je bil vsega kriv ogromen diamantni prstan. "Bilo je resnično nerodno. Mislila sem si: hočem ploskati, nočem ne ploskati, to bi bilo huje, kot da čudno ploskam. Vsi bi se spraševali, zakaj Nicole ne ploska," je pojasnila.

"Zato sem torej ploskala, ampak je bilo to zelo težko, ker sem nosila ogromen prstan, ki ni bil moj – bil je absolutno prečudovit – in me je bilo strah, da bi ga poškodovala," je dodala. Kar je seveda logično, saj je najbrž vreden vrtoglavo vsoto denarja.