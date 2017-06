Nikdar se ne razjezi na otroke. Razen, ko gledajo Kardashianove

63-letni legendarni komik Jerry Seinfeld se, po svojih besedah, nikoli ne razjezi na svoje tri otroke. "Le enkrat sem se resnično, resnično razjezil in to je bilo, ko je moja hči gledala Kardashianove," je razkril. In zakaj? Ker sam televizijo dojema kot olimpijske igre - tam je prostor le za najboljše. "Resničnostna televizija me žali," pravi.