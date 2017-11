Nezadovoljstvo s komikovim opravičilom, v Hollywoodu prirejajo shode

Opravičilo komika Louisa C.K.-ja večine ni prepričalo. (Foto: AP)

A nekateri vidijo kar nekaj "težav" v opravičilu oz. izjavi, ki jo je podal komik Louis C.K. glede očitanih spolnih napadov. Pretekli teden se je namreč oglasilo pet žensk, ki so mu očitale, da je masturbiral pred njimi, je poročal časopis The New York Times.

Netflix mu je že odpovedal sodelovanje pri načrtovanem stand-up predstavi, neodvisni distributer The Orchard je zadržal izdid filma I Love You, Daddy, sam pa je podal izjavo, da je vse res in da obžaluje svoja dejanja. Nekateri pa so s slednjim niso zadovoljni.

"Te zgodbe so resnične. Svoj čas sem si rekel, da je v redu, ker nikoli ženski nisem pokazal svojega t**a ne da bi jo prej vprašal, kar je tudi res. A kot sem se naučil kaseneje v življenju, prepozno, da ko imaš moč nad neko osebo, da tudi če jih vprašaš, da naj kaj pogledajo, da to ni vprašanje. To je napaka. Moč, ki sem jo imel nad temi ženskami je bila, da so me oboževale. In to moč sem izrabil neodgovorno," je zapisal komik.

Kritika na omenjeno je predvsem ta, da nikjer ni eksplicitno zapisal, da "mu je žal", ter da gre za "predstavo opravičila brez opravičila". Tudi njegova satira je bila vedno o "resnicah", ki ki izzovejo tako vzdihe kot smeh. Serija Louie pa je bila deloma o raziskovanju vprašanj moškosti, ki so njegov značaj tako obtoževala kot mu tudi gledala skozi prste.

Prav tako ni zanemarljivo, da je njegovo priznanje krivde v tej situaciji nagnjeno k lažem, kazanju s prtom na žrtve ali razkritju z namenom, da bi se pozornost preusmerila kam drugam. Drži pa tudi, da tudi njegova umetnost ni nikoli ni zahtevala, da bi sam moral izgledati brezmadežno ali da bi se zdaj trudil biti "brez greha" ...

V Hollywoodu shod proti spolnemu nadlegovanju

Na shodu proti spolnemu nadlegovanju in nasilju na delovnem mestu se je v nedeljo v Hollywoodu zbralo več sto ljudi. Protestniki so se zbrali pred Dolby Theatrom, kjer od leta 2002 podeljujejo oskarje, in se nato podali po hollywoodskem bulvarju.

V Hollywoodu se vrstijo shodi proti spolnemu nadlegovanju kot je bil tudi #MeToo marš. (Foto: AP)

Shod je bil odziv na razkritja o spolnih napadih v Hollywoodu, ki so se začela z obtožbami na račun producenta Harveyja Weinsteina. Vplivnemu filmskemu mogotcu grozijo tožbe in preiskave v ZDA in Veliki Britaniji.

Razkritja so sprožila poplavo obtožb o spolnem in verbalnem nadlegovanju, otipavanju in posilstvih v zabavni industriji. Očitki med drugim letijo na producenta in režiserja Bretta Ratnerja, scenarista in režiserja James Tobacka in igralca Kevina Spaceyja. Minuli teden je komik Louis C.K. priznal, da se je samozadovoljeval pred ženskami, za kar se je opravičil. Medtem pa mu je sodelovanje že odpovedala mreža FX.

Razkritja o spolnem nasilju so se nato iz Hollywooda razširila tudi v svet politike in športa ter sprožila gibanje #MeToo (#TudiJaz), ki je žrtvam spolnega nadlegovanja vlilo pogum, da so svoje izkušnje objavile na družbenih omrežjih.