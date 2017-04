Čeprav imajo zvezdniki pogosto težave z zvezami, pa dokazujejo, da znajo zamere, ko gre za otroke, prezreti, in se kot starši odlično razumejo. Kourtney Kardashian in Scott Disick sta ena izmed takšnih parov, pri katerih ni mogoče reči, kaj se plete med njima in zagotovo reči, da ne bosta zgladila težav in pristala skupaj.

A očitno se kot starša odlično razumeta, saj sta s svojimi tremi otroki odšla na počitnice na Havaje. "Mami in očka spet kažeta starševske veščine," je 37-letna sestra Kardashian zapisala na Instagramu, kjer je delila fotografijo, na kateri sta s 33-letnim Scottom odlično razpoložena.

A post shared by Kourtney Kardashian (@kourtneykardash) on Apr 7, 2017 at 3:43pm PDT

Nekdanji par ima tri otroke, sedemletnega Masona, štiriletno Penelope in dveletnega Reigna.

Zvezdnika sta ves čas v prijateljskem odnosu, čeprav se pogosto sporečeta glede romantičnega vidika svojega odnosa. Julija 2015 sta se po devetih letih zveze razšla zaradi Scottovih težav z alkoholom, divjimi zabavami in varanjem.

Scott pa vse odtlej ne skriva, da še vedno ljubi Kourtney. "Nikoli je ne bom prebolel. Ona je ljubezen mojega življenja," je pred kratkim zaupal Khloe Kardashian. "Samo upam, da bo nekega dne razumela, da nikoli nočem biti z nikomer drugim kot z njo," je dodal.

Povedal je tudi, da ga nekdanja partnerica še vedno zelo privlači, kar je precej razumljivo:

A post shared by Kourtney Kardashian (@kourtneykardash) on Apr 5, 2017 at 3:58pm PDT

Kourtney pa pravi, da trenutno ne delata na tem, da bi zakrpala romantični odnos, saj mora pred tem videti, da se Scott lahko vede konsistentno – da ni nekaj dni popoln oče in družinski človek, nato pa za nekaj dni izgine na divje zabave. "Povedala sem mu, da jaz živim svoje življenje, on pa se mora truditi, da izboljša svojega. Nikoli še ni bil boljši, a je tako nekonsistenten," je dejala.

Za ta parček očitno še ni vsega konec, vprašanje je le, ali bo Scottu uspelo poprijeti vajeti svojega življenja in opustiti tisti njegov (pre)divji del.