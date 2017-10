'Nikoli nisva bila zaljubljena'

Kate Winslet in Leonardo DiCaprio sta dvakrat igrala par (leta 2008 še v filmu Krožna cesta), a v resničnem življenju v 20 letih med njima ni nikdar preskočila iskrica. (Foto: AP)

Igralca Kate Winslet in Leonardo DiCaprio sta v ljudska srca za vedno zapisana kot tragični par Rose in Jack z nesrečne ladje Titanik. In čeprav sta upodobila enega najbolj priljubljenih televizijskih parov vseh časov, v resničnem življenju med njima iskrica ni nikdar preskočila. Na veliko žalost oboževalcev, ki v vsakem njunem prijateljskem druženju vidijo nekaj več in še vedno čakajo, da bosta pristala skupaj in tako vsaj v resničnem življenju dočakala srečnejši konec kot v filmu.

A Kate in Leonardo sta samo zelo dobra prijatelja. "Za Titanik sva prestala sedem mesecev zelo intenzivnega dela. Bila sva zelo mlada, in na srečo – in to res na srečo – si nikdar nisva bila všeč v romantičnem smislu. Vem, da je to težko slišati, žal mi je, ampak resnično nikdar," je povedala 41-letna igralka.

Najbrž mnogi težko verjamemo, a od takrat, ko je film Titanik v naših kino dvoranah povzročil evforijo, kot je še nismo videli, je minilo že skoraj 20 let! Da, premiero je film doživel decembra leta 1997.

Med igralcema pa se je namesto ljubezni spletlo globoko in iskrivo prijateljstvo, ki še vedno traja.

Takšna sta bila pred 20 leti, ko sta upodobila junaka ene najbolj tragičnih romantičnih filmskih zgodb - filma Titanik. (Foto: AP)

Že v preteklosti je igralka o 42-letnem Leonardu povedala marsikaj lepega. "Zelo, zelo sva si blizu in včasih si v šali res praviva najine slavne citate iz Titanika. Res nama je smešno," je dejala.

Pojasnila je, da je njuno prijateljstvo resnično zabavno. "Niti nočete vedeti, kaj je bil najin zadnji pogovor, bil je tako zelo smešen, na ves glas sem se krohotala. Rekla sva si: 'Si lahko prestavljaš, da bi svet vedel, kako zelo neumne reči se pogovarjava?' Ne bom vam povedala, o čem sva govorila, ampak ja, neumno je bilo," je dejala.

Leo in Kate sta sicer podžgala govorice o ljubezni, ko sta poleti skupaj počitnikovala na otoku St. Tropez, a v resnici so tam s soigralcem iz Titanika Billyjem Zaneom počitnikovali in se zabavali skupaj. Udeležili so se dobrodelnega dogodka, ki ga organizira Leova fundacija, ki se zavzema za ogrožene ekosisteme na Zemlji.

Tudi Zane, ki je igral Rosinega zaročenca Cala, je spregovoril o filmskem ljubezenskem trikotniku – v filmu se je Rose namreč zaljubila v Jacka, čeprav je bila zaročena s Calom. "Svet je razdeljen na dve skupini. Ko so bile ženske mlajše, so govorile: 'Kako si lahko to storil Jacku?', ko pa odrastejo, pa pravijo: 'Kaj je razmišljala Rose?'."