Tessa Thompson (Foto: AP)

33-letna igralka Tessa Thompson, ki smo jo ravnokar videli v ameriški uspešnici Thor: Ragnarok, kjer igra junakinjo Valkyrie, si počasi, a vztrajno utira pot v Hollywood. Svojo kariero je začela v serijah, kot so Veronica Mars, Talenti v belem, Zasebna klinika in Heroji, videli smo jo tudi v priljubljeni seriji Westworld.

Vidnejšo vlogo pa je imela tudi v športni drami Sylvestra Stallona Creed: Rojstvo legende iz leta 2015, kjer je zaigrala simpatično dekle glavnega junaka Adonisa (Michael B. Jordan). Vloga v filmu, kjer igra prikupno in ambiciozno pevko, ji je bila pisana na kožo, kajti igralka je v filmu zapela kar svoje lastne pesmi.

Nato pa je prišla vloga v Thoru. Kot oboževalka Broadwaya je bila igralka v precepu, kako se bo znašla v takšni vlogi: "Priznam, bili so trenutki, ko sem se počutila v precepu - malce zaradi tega, ker nikoli nisem igrala nečesa takšnega, malce zaradi lastnih želja ... Kot je na primer igra na Broadwayu - to sem si želela že vse od zgodnje mladosti. A rekla sem da, ne da bi vedela, kam to pelje. Nikoli si nisem mislila, da bom delala film, v katerem bom nosila ogrinjalo." Je igralka zaupala novinarju kanadske revije Elle, kjer bo krasila tudi decembrsko naslovnico.

A post shared by Visualizing Fashion (@visualizingfashion) on Nov 17, 2017 at 2:33pm PST