Nekdanja neutrudljiva žurerka, 36-letna Paris Hilton, se je razvila v poslovno žensko, ki je raje doma in fantu kuha večerjo, kot da bi šla v klub in se zabavala do jutranjih ur.

"Ko sem se kot najstnica iz Los Angelesa preselila v New York, še nikoli nisem bila na zabavi ali javnem dogodku," je povedala za New York Post.

Paris Hilton pravi, da se je umirila in da je divje zabave ne ganejo več. (Foto: FameFly)

Zdaj je direktorica svojega podjetja Paris Hilton Entertainment, ki ima 28 trgovin in 20 kolekcij različnih izdelkov. Klube obišče če, če jo najamejo kot DJ-ko, ali pa če promovira eno izmed njenih linij izdelkov (torbice, čevlji, nakit, sončna očala, ure, ima celo svojo linijo modnih dodatkov za pse).

"Nikoli več ne grem žurat, ker me je povsem minilo do tega. Veliko raje sem doma s fantom, kuhan, igrava video igre, se igrava s psi. Zelo sem se umirila in ustalila. Bila sem na dovolj zabavah. Na toliko zabavah, da so dovolj za več življenj, ne samo eno," je povedala.

Svojega fanta, 31-letnega igralca Chrisa Zylko, je spoznala pred šestimi leti, na zabavi po oskarjih. Sprva sta bila dolgo časa le prijatelja, nato pa je med njima preskočila tudi iskrica. "V zadnjih mesecih sva se zaljubila. Resnično sem srečna," je dejala Paris. "Končno prijazen fant. Najboljša prijatelja sva. On je popolna oseba. Ne vem, kaj več bi si lahko v življenju še želela. Izjemno srečo imam," je dodala.

Paris pa stopa tudi po stopinjah svojega pradedka Conrada Hiltona, saj je leta 2013 odprla svoj prvi hotel na Filipinih, načrtuje pa jih še več po svetu.

"Ljudje imajo o meni napačno predstavo. Ko stojim pred njimi v konferenčni sobi in govorim o svojem poslu, takoj vedno, da nisem neumna blondinka, za kakršno so me imeli," je še dejala.