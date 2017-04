'Nisem se zavedala, kaj so mi naredile plastične operacije'

Melanie Griffith (Foto: AP)

Ameriška zvezdnica Melanie Griffith, hčerka slavne Tippi Hedren, nekdaj poročena z Donom Johnsonom in Antoniom Banderasom, je največjo slavo dosegla leta 1988 s filmom Delovno dekle. Igralka je bila nekoč prava lepotica, a zaradi številnih lepotnih operacij je postala precej neprepoznavna.

Zvezdnica naj bi več let uporabljala botoks, lepotni strokovnjaki so menili tudi, da si je operirala ustnice, ličnice, vrat, veke in dala povečati prsi ... Igralka o tem ni želela govoriti, Banderas pa je v nekem intervjuju celo dejal, da bi rad videl njene gube. "Neštetokrat sem ji dejal, da jo ljubim takšno, kot je ... Gubice so mi prečudovite ..."



Če je več let zanikala, da je šla pod nož, pa je očitno spoznala, da ne more več lagati, kajti v nedavnem intervjuju je priznala, da je naredila veliko napako, ko je šla pod nož: "V bistvu se nisem zavedala, kakšna sem, dokler niso začeli ljudje govoriti o tem ... To me je bolelo. Zato sem spet šla k zdravniku, ki je poskušal popraviti, kar sem si dala vbrizgati v obraz. Upam, da sem zdaj spet videti bolj naravno."