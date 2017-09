A post shared by Melania Trump Fashion (@melaniatrumpfashion) on Sep 20, 2017 at 6:22pm PDT

Ameriška prva dama Melania Trump je na srečanju Združenih narodov govorila o tematiki, za katero že vse od nastopa funkcije poudarja, da ji veliko pomeni, zdaj pa je prvič tudi resneje spregovorila o njej - o problematiki spletnega nasilništva in žalitev. Predstavnike držav je pozvala, naj svoje najbolj ranljive skupine prebivalcev, otroke in mladostnike, zaščitijo pred tem, saj pogosto privede do hudih posledic.

"Noben otrok nikoli ne bi smel biti lačen, ustrahovan, nadlegovan, osamljen ali prestrašen, in da se v takih primerih nima kam obrniti," je med drugim dejala.

A je, ironično, takoj tudi sama postala tarča spletnih zlobnih jezikov. Že tako so ji mnogi očitali dvoličnost, saj da ravno njen mož, predsednik Donald Trump, pooseblja to težavo, ko na Twitterju ostro napada svoje nasprotnike in se spušča na zelo nizko in osebno raven.

Predvsem pa jih je zmotila obleka, ki jo je nosila med predajanjem sporočila. Za to priložnost je namreč Melania nosila ekstravagantno obleko luksuzne znamke Delpozo, vredno več tisoč evrov.

Melania Trump je zaradi izbire obleke postala tarča zlobnih spletnih jezikov. (Foto: AP)

Spletni zlobni jeziki so jo zaradi izbire obleke takoj napadli.

"Melania Trump v več tisoč evrov vredni obleki znamke Delpozo govori, da noben otrok nikoli ne bi smel biti lačen …dvoličnost," je zapisal nek uporabnik.

"Njena obleka je bila tako napihnjena, ker je bila polna ironije," je zapisal drugi.

"Ne vem zakaj sem ob tem pomislila na borovničevo deklico iz filma o Willyju Wonki," je zapisala uporabnica.

"Morda je pod obleko nosila neprebojni jopič, če bi zaradi govora vanjo metali stvari," je zapisal uporabnik.

Prav tako je obleka mnoge spominjala na odejo z rokavi.

"Ali je to halja, ki jo ob podelitvi diplom nosijo barbike?," se je spraševal drugi, nekdo pa je dodal še, da je "oblečena kot telebajsek".