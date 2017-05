Njena obleka je povzročila veliko razburjenja

Zvezdnica serije This is us Chrissy Metz se je v nedeljo udeležila podelitve filmskih in televizijskih nagrad MTV, kjer sta nagrado za najbolj ganljiv prizor dobila njena soigralca.

Čeprav je s soigralcem Milom Ventimiglio podelila tudi eno izmed nagrad, se je v središču pozornosti znašla iz povsem drugega razloga. Zlobni spletni kritiki so jo namreč napadli zaradi izbire obleke. Menili so, da je neokusno, da je izbrala obleko iz lateksa.

Obleko je zvezdnica sicer s pomočjo svoje stilistke Jordan Grossman oblikovala sama.

A post shared by Mardi Hunter (@thisfatgirlisfabulous) on May 9, 2017 at 5:49am PDT

Njeni oboževalci pa so ji hitro stopili v bran in jo zasuli z izrazi občudovanja njenega talenta, srčnosti, lepote in poguma. Zaradi tega se jim je Chrissy zdaj na Instagramu zahvalila za podporo. "Se spomnite, ko so se ljudje tako zelo ujezili, ker sem nosila obleko? Vaši izlivi ljubezni in podpore niso ostali neopaženi. Upam, da je na nek majhen način to neobičajno telo, ki je nosilo neobičajen material, odprlo razpravo, srca in misli. Resnično si nisem predstavljala, da se bo zaradi tega, ker nosim obleko, kdo počutil neprijetno. Želela sem samo poskusiti nekaj drugačnega," je zapisala 36-letnica.

A post shared by Chrissy Metz (@chrissymetz) on May 10, 2017 at 11:01pm PDT

Dodala je, da želi, da bi se vsi zavedali, da se lahko ne glede na svojo težo oblečejo, kakor želijo. "Vse kar pravim je, bodite, kdor ste. Nosite, kar želite, ljubite, kogar ljubite in z drugimi ljudmi ravnajte, kakor bi si želeli, da drugi ravnajo z vami," je zapisala.

Že kmalu po tem, ko so jo zasule kritike, pa je na Twitterju zapisala: "Nosim, kar želim in kadar to želim. Novica: gre za MOJE telo."

Njena stilistka je pojasnila, da se Chrissy osredotoča na to, da se počuti dobro, in ne na, kaj si mislijo ljudje. "Ni ji mar za mnenja drugih, dokler se počuti dobro in je videti čudovito. To je bil zanjo modni dogodek, na katerega je že zelo dolgo čakala. Ne glede na to, kar kdorkoli reče, to je bil njen trenutek in tega ji nihče ne more odvzeti," je dodala.