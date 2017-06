'Njun odnos je bil strupen'

Hči Lamarja Odoma pravi, da je bila njuna zveza s Khloe Kardashian strupena. (Foto: Reuters)

19-letna hči slavnega košarkarja Lamarja Odoma, Destiny, je za revijo People spregovorila o očetovi burni zvezi z resničnostno zvezdnico Khloe Kardashian.

"Trudila sem se zaradi očeta. Ne bi rekla, da je bila težava v tem, da je imel Khloe raje od mene. Moj oče ima takšno osebnost, da se hitro zasvoji, zato ga je zasvojila vsa pozornost, ki jo je dobil od zveze s Khloe, z mano pa ne. To je bil zelo strupen odnos," je dejala.

Pojasnila je, da je imela zaradi te odmevne zveze, ki se je zalčla leta 2009, težave tudi v šoli, saj so jo pogosto zbadali. "Ko se je poročil s Khloe, so me začeli hudo zbadati. Ko pa je v javnost prišla še njegova zasvojenost z mamili, je bilo še toliko hujše. Še tisti, ki sem jih imela za prijatelje, so na družbenih omrežjih pisali grde stvari. Bilo je zelo poniževalno," je dejala.

Lamar Odom ima dva otroka, hči Destiny in sina Lamarja mlajšega, imel pa je še sinčka Jaydena, ki je zaradi bolezni umrl, ko še ni bil star niti eno leto. (Foto: AP)

Najstnica, ki jo zanima modna kariera, je pojasnila, da čeprav nikdar ni bila prisotna, ko se je oče drogiral, se je njegove zasvojenosti zavedala in je sčasoma začela prepoznavati znake.

"Ko mi ne pošilja sporočil in me ne kliče, vem, da se drogira. A vse kar lahko storim je, da mu dam vedeti, da ga imam rada in da mu stojim ob strani," je dejala. "Lahko te imajo neizmerno radi in bi zate storili vse, a konec koncev gre za kemično odvisnost od drog," je dodala. "Odvisnika ne moreš prisiliti, da se pozdravi, sam si mora tega želeti."

Lamar bi zdaj naj sicer bil "čist" in mu naj bi šlo dobro, a Destiny pravi, da ga ni videla že tri mesece. Lamar, ki ima še 14-letnega sina Lamarja Odoma mlajšega, imel pa je še sina Jaydena, ki je zaradi bolezni umrl preden je dopolnil eno leto, je marca v intervjuju za Us Weekly dejal, da je prestal zdravljenje na kliniki za odvajanje od odvisnosti, k temu pa ga je spodbudila prav hčerka Destiny. "Dala mi je ultimat, ali grem na zdravljenje ali pa ne bo več spregovorila z mano," je dejal.