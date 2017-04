Njun prvi zmenek prekinila policija

Goldie Hawn in Kurt Russel sta par od leta 1983. (Foto: AP)

Ni veliko hollywoodskih parov, ki jim uspe zvezo ohranjati tudi več desetletij. Ena izmed redkih, ki jima to odlično uspeva, sta 66-letni Kurt Russell in 71-letna Goldie Hawn. Skupaj sta že več kot 30 let.

V pogovorni oddaji Harry se je zdaj Russel razgovoril o noči, v kateri se je začela njuna osupljiva ljubezenska pot.

Leta 1983 sta igralca skupaj snemala film Swing Shift. "V filmu morava plesati, ti pa si profesionalna plesalka, jaz pa se moram znajti," je takrat svoji soigralki delaj Russell. "Ona pa je odvrnila, da morava iti nekam in plesati na swing glasbo. Edini klub, ki jo je vrtel, je bil Playboyev klub, zato sva šla tja. Takoj sem se začel imeti neverjetno dobro s tem dekletom, Goldie," se spominja.

Kljub več kot 30-letni zvezi je med njima še vedno opaziti iskrice. (Foto: AP)

Ko sta zapustila klub, nihče od njiju ni želel, da se noč konča. Zato sta pristala v Goldiejini hiši, ki so jo v tistem času ravno prenavljali. Takrat pa je vse skupaj postalo zelo zanimivo.

"Nekako sva našla pot v zgornje nadstropje, bila sva v namišljeni spalnici in dejansko seksala, takrat pa je vstopila policija. Da sva lahko vstopila v hišo, sva namreč morala vlomiti vanjo," je pojasnil igralec. Med intervjujem ni mogel ostati resen in je izbruhnil v smeh, ko se je spominjal tega dogodka, ki ga je označil za "bizarnega in čudaškega". "Rekli so nama, naj si najdeva hotelsko sobo. In sva jo," je povedal. In tako se je začela njuna velika ljubezenska zgodba.