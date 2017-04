Njuna zveza hitro postaja vse bolj resna

Kaže, da med pevko in igralko Jennifer Lopez in njenim fantom Alexom Rodriguezom, igralcem bejzbola, hitro postaja vse bolj resno, saj ga je J.Lo že predstavila svoji mami Guadalupe Rodríguez, čeprav sta skupaj le en mesec. Paparaci so vse tri ujeli med sprehajanjem po ulicah New Yorka, videti je bilo, da so se zelo zabavali.

Tudi Lopezova je že spoznala Alexovo družino, namreč nedolgo nazaj se je družila z njegovo sestro Susy Dunand. Kaže, da je sestro bratova nova izbranka zelo očarala. "Preprosto sladka je," je Susy zapisala ob njuni fotografiji, ki jo je objavila na Instagramu.

J.Lo si je očitno prislužila odobravanje njegove družine, kaže pa, da je tudi Alex očaral Jenino mamo.

Svoje sveže romance parček ne skriva. Pred enim tednom so v oddaji The Wiew športnika povprašali o njegovi zvezi z J.Lo.

"Resnično uživava," je dejal. "Ona je čudovito, čudovito dekle. Je ena izmed najpametnejših ljudi, kar sem jih kdaj spoznal, in neverjetna mati," je dodal.