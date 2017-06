'Noben otrok ne bi smel hoditi za krsto, v kateri leži njegova mamica'

Princ Harry želi, da njegovi otroci živijo čim bolj normalno življenje. (Foto: AP)

Britanski princ Harry je bil star komaj 12 let, ko je umrla njegova mama princesa Diana. Čeprav je leta in leta molčal o tem tragičnem trenutku, pa se je zdaj vseeno odprl svetu in o tem temačnem obdobju tudi spregovoril. Novinarju za revijo US magazine je dejal, da je bilo izredno težko, ko je moral kot 12-letnik hoditi v pogrebni procesiji: "Ko mi je umrla mami, sem moral hoditi v dolgi vrsti za njeno krsto, okoli mene pa je bilo na tisoče ljudi, ki so me gledali, da ne govorim o milijonih ljudi, ki so to spremljali preko televizijskih zaslonov. Moje mnenje je, da se to od nobenega otroka ne sme zahtevati. Danes se kaj takega najbrž ne bi več zgodilo."

Diana je umrla leta 1997 in Harry je poleg očeta, dedka, strica in 15-letnega brata, princa Williama spremljal krsto po londonskih ulicah.

Novinarju je tudi dejal, da je izredno hvaležen, da mu je Diana pokazala, kakšno je normalno življenje, pa naj bo to samo nakupovanje v trgovini: "Če se le da, grem sam v trgovino. Priznam, da me občasno skrbi, da me bo kdo fotografiral. Toda odločen sem, da bom imel čim bolj normalno življenje. Upam tudi, da bodo imeli moji otroci čim bolj normalno življenje," ter se pošalil, da tudi če bi bil kraj, bi še vedno želel sam opravljati nakupe.

Novinarju pa je še zaupal, da si nihče iz kraljeve družine ne želi biti kraj ali kraljica, toda vsi se zavedajo, kaj je njihova dolžnost in ob pravem času bodo storili, kar je treba storiti za svojo deželo.