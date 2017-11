'Nočejo me v svojem življenju'

68-letna Caitlyn Jenner je razkrila, da ni več v stiku s Kardashianovimi, čeprav so bili dobri dve desetletji družina. (Foto: AP)

Caitlyn Jenner je kot ženska leta po izboru revije Glamour govorila na univerzi v Cambridgu, kjer je nagovorila več sto študentov, saj promovira svojo novo biografijo The Secrets of My Life, ki pa je v njeni družini povzročila veliko razburjenja.

Zdaj je 68-letna Cait razkrila, da jo je - predvsem zaradi sporne knjige - družina Kardashian odrinila na stran, in da je strtega srca, ker se ne pogovarjajo več z njo.

Zvezdnica je namreč biološki oče le Kylie in Kendall, a so ga tudi Kourtney, Kim, Khloe in Rob Kardashian imeli za svojega pravega očeta. Zelo so si bili blizu in bili navezani drug na drugega ter se odlično razumeli. Po preobrazbi v Caitlyn pa so se odnosi med njimi začeli krhati, saj je Cait v javnosti govorila grde stvari o Kris, sploh pa so se odnosi med njimi zaostrili, ko je izšla njena knjiga.

Razlog spora pa je ravno njena knjiga, v njej je namreč napadla svojo nekdanjo ženo Kris Jenner, češ da se je do nje v zakonu vedla grdo. Trdi, da je Kris vedela za njeno skrivno življenje. "Ko sem jo spoznala, sem morala biti iskrena. Zavedala se je mojih občutkov, a je postavila določene omejitve. Lahko sem bila jaz, ko sem se odpravila na mini pobege, in bila sama. Vedela je zanje, a v njeni prisotnosti nisem počela ničesar," je pojasnila. Dodala je, da to ni bil razlog, da je njun zakon propadel: "Stvari med nama preprosto niso več delovale kot včasih, šla sva svojo pot."

Povedala je tudi, da je ob razpadu zakona bila povsem na dnu in razmišljala celo o samomoru. "Nisem vedela, kaj za vraga naj počnem s svojim življenjem. Nisem hodila ven. Bila sem popolnoma izolirana. Otroci so vedeli, kaj se dogaja," je dejala. "Ves čas so mi sledili paparaci, kamorkoli sem šla. Spraševala sem se, če se bom s tem morala ukvarjati vse življenje. Pomislila sem na samomor, a nisem želela utišati sovjega glasu," je pojasnila.

V iskrenem pogovoru je zdaj Caitlyn razkrila, da Kim z njo ni govorila že eno leto. "Ne želijo si me v svojih življenjih, zelo so me prizadele. Grozljivo je, ko ti to storijo tvoji otroci. To resnično boli," je dejala. Dodala pa je, da je še vedno v zelo dobrih odnosih s Kylie in Kendall, ki sta njeni biološki hčerki. "Moji otroci so moje življenje," pravi.

Prav tako pa Cait v knjigi slabe stvari piše o očetu Kardashianovih, Robertu Kardashianu, biološkem očetu sester Kardashian. Kim jo je zato označila za lažnivko. "Vedno sem ji stala ob strani. Ampak kot kaže, je lažnivka. Ni dobra oseba," je pred kratkim dejala Kim.