'Nočem verjeti, da je ta svet lahko tako krut'

23-letna Ariana Grande je najbolj priljubljena pri najmlajših, zato je bilo na njenem koncertu mnogo mladostnikov. (Foto: AP)

Svet je pretresel nov grozljiv napad, katerega tarča so bili mladi, ki so se le zabavali na koncertu priljubljene pevke Ariane Grande. Po njenem koncertu se je namreč v dvorani, ki je bila še vedno polna ljudi, razstrelil samomorilski napadalec. Na koncertu je bilo okoli 20 tisoč najstnikov, otrok in njihovih staršev. Po zadnjih podatkih je v tragediji umrlo 22 ljudi.

23-letnica se je po napadu že odzvala. "Zlomljena sem. Iz dna srca, tako zelo mi je žal, nimam besed," je zapisala na Twitterju.

Od šoka si za kaj več še ni opomogla, njena uradna ekipa pa je na Twitterju delila nekoliko daljšo izjavo, v kateri so poslali ljubezen družinam žrtev. "Nocoj so naša srca zlomljena. Besede ne morejo izraziti naše žalosti zaradi žrtev in družin, ki jih je prizadel ta nesmiselni napad. Žalujemo za življenji otrok in ljubljenih, ki jih je vzelo to strahopetno dejanje. Hvaležni smo za nesebično pomoč tistim, ki so se prvi odzvali in se podali nevarnosti nasproti, da bi rešili življenja. Vse prosimo, da imate žrtve, njihove družine in vse, ki jih je tragedija prizadela, v vaših mislih in molitvah," so zapisali.

Odzvali pa so se tudi drugi svetovni zvezdniki, družbena omrežja so preplavila sporočila sožalja, sočutja in zgroženosti.

Priljubljeni britanski pevec in član skupine One Direction Harry Styles je zapisal: "Strtega srca sem zaradi tragedije v Manchestru. Vsem pošiljam ljubezen."

"Jočem se, ko si predstavljam vse nedolžne obiskovalce koncerta, ki so izgubili življenja. Molim za vse," je zapisala Demi Lovato.

Tudi Katy Perry je zapisala, da moli za vse, ki so se udeležili koncerta, ter dodala: "Strtega srca za vse družine. Strtega srca za Ariano. Strtega srca zaradi stanja, v katerem je ta svet."

Bruno Mars je zapisal: "Ni besed, s katerim bi lahko opisal, kako se počutim zaradi tragedije v Manchestru. Nočem verjeti, da je ta svet lahko tako krut. Bog naj blagoslovi družine in prijatelje tistih, ki jih je ta nočna mora prizadela."

"Moje misli, molitve in solze gredo tistim, ki jih je prizadela ta tragedija. Pošiljam vso svojo ljubezen," je zapisala Taylor Swift.

"Kar se je zgodilo nocoj v Manchestru, je absolutno grozljivo. Pošiljam svojo ljubezen in molitve vsem prizadetim," je zapisala Kendall Jenner.

"Želim si, da bi lahko zdaj objela svojo prijateljico Ariano. Rada, rada, rada te imam. Tako zelo žal mi je, da si morala biti del tako tragičnega dogodka. Moje najbolj iskreno sožalje vsem, ki jih je prizadel ta grozljiv napad. Vse kar lahko storim je, da vam pošljem upanje in mir! To se MORA končati! Nič več vojn … nič več izgubljenih nedolžnih življenj. LJUBEZEN," je zapisala Miley Cyrus.

"Popolnoma grozljivo. Bog naj blagoslovi vse, ki v Manchestru nocoj nudijo prenočišča in prevoze," je zapisala igralka Anna Kendrick.

"Vsak glasbenik se nocoj počuti grozljivo in odgovornega – koncerti bi morali biti varni za vas. Resnično najhujša mora. Pošiljam svojo ljubezen v Manchester in Ariani," je zapisala pevka Lorde.

"Upam, da lahko ustvarimo svet, kjer to ne bo realnost, molim za Manchester," je zapisala igralka Chloë Grace Moretz.

"Kar se je zgodilo v Manchestru, je izven sposobnosti razumevanja. Moje misli in molitve so z vsemi, ki jih je prizadela ta nesmiselna tragedija," je zapisal Chris Evans.

"Naše molitve in moč pošiljamo žrtvam ter njihovim družinam. Ostanite močni," je zapisal Dwayne "The Rock" Johnson.

"Molim za ljudi Manchestra. V tem kraju sem preživela veliko čudovitih trenutkov," je zapisala Cher.

"Ni besed. Ta svet," pa je kratko in jedrnato občutja vseh povzela Chrissy Teigen.