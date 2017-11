Noseča tudi Karla Kardashian

A post shared by Daniel Fratto (@dandanfratboy) on Nov 1, 2015 at 6:21pm PST

Ellen je v svoji oddaji nadgradila kostum Karle Kardashian, ki ga je nosila že pred leti. Letos pa mu je dodala nosečniški trebušček in ob tem razkrila očitno novico. "Ne vem, ali se me spomnite, sem Karla Kardashian. Sem manj znana od sester Kardashian in pod svojimi ženskimi oblinami skrivam zaobljen trebušček. Saj veste, kaj to pomeni, mar ne? Ali sem noseča ali pa sem si zadnjični vsadek po pomoti namestila na sprednjo stran," se je v oddaji pošalila 59-letna zvezdnica.

Spomnimo, Kim Kardashian West je v najavi 10. sezone Keeping Up With the Kardashians razkrila, da s Kanyejem Westom prek nadomestne matere pričakujeta tretjega otroka, Khloé je prvič noseča z NBA zvezdnikom Tristanom Thompsonom, Kylie Jenner pa pričakuje deklico s svojim partnerjem, raperjem Travisom Scottom.

"To sezono bomo imele vse kardashianovke dojenčke," se je pohvalila spregledana sestra Karla in nadaljevala: "Vsi vemo, da Kim pričakuje, in vsi govorijo o nosečih Khloé and Kylie, toda jaz imam izredno novico. Nikomur ne bi smela izdati, a mi je vseeno, ker sem del družine. Kourtney je tudi noseča!" V tistem trenutku pa se je kot gostja v studiu pojavila resnična Kourtney in svojo spregledano sestro okarala, da ni v veselem pričakovanju. "Nehaj si že enkrat izmišljevati govorice o meni! Nisem noseča. Karla, nehaj si izmišljevati govorice o nas, kot da poznaš vse naše skrivnosti," jo je okregala 38-letna resničnostna zveznica, ki je že mati treh otrok.

Ellen pa je v vlogi Karle nadaljevala, da se pri vseh teh K-jih pač z lahkoto zmotiš: "Oprosti, zamešala sem te s Kendall, ker Kendall je noseča. To pa je resnično dejstvo." No, takrat pa se je v studiu pojavila še resnična 21-letna Kendall in dokazala, da iz Karlinega govoričenja ne bo nič.

A Karla je šla dalje in izkoristila priložnost, da ob dveh sestrah Kardashian na odru razkrije, kdo je oče njenega otroka. "Vsi vemo, da imamo Kardashianova dekleta rada slavne športnike," se je zvezdnica pošalila, ko je na oder v igri povabila Jaleela O’Neala, "bratranca" NBA zvezdnika Shaquilla. Posnetku se lahko nasmejite v videu v angleščini.