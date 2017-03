Noseča zvezdnica 'pobegnila' na deželo in se vrnila poročena

Amanda Seyfried in Thomas Sadoski sta poročena (Foto: AP)

31-letna igralka Amanda Seyfried, ki pričakuje svojega prvega otroka, je svojega partnerja, igralca Thomasa Sadoskija, spoznala leta 2015, ko sta sodelovala pri gledališki predstavi The Way We Get By. Ko sta igralca začela snemati film The Last Word, pa je med njima preskočila iskrica. Pred letom dni sta tako javno potrdila, da sta par, septembra pa jo je igralec že zasnubil.



Zdaj pa je Sadoski v pogovorni oddaji priznal, da sta se z Amando skrivoma poročila. "Pobegnila sva. Odločila sva se, da odpotujeva na deželo, samo midva in stopiva pred matičarja. Bil je čudovit dan, res popoln dan," je veselo povedal ter dodal, da je Amanda ljubezen njegovega življenja: "Ljubim jo, občudujem in spoštujem najbolj na svetu." Igralec je še povedal, da sta po obredu odpeljala psa na sprehod, nato pa odšla na romantično večerjo.



Pogovor pa se je dotaknil tudi njegovega očetovstva: "To je nekaj najbolj vznemirljivega na svetu, toda tudi nekaj najbolj strašljivega. Ne želim biti preveč samozavesten, to bi se samo slepil ..."