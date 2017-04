Nova hollywoodska kratkolaska, tudi za njeno pričesko 'kriv' Okorn

24-letna manekenka in igralka Cara Delevingne trenutno snema film Life in a year, ki ga režira odlični slovenski režiser Mitja Okorn. Za vlogo v tem filmu se je moral od svojih dreadov že posloviti Jaden Smith, zdaj pa je kratkolaska postala tudi Cara. Tako se je Cara, sicer zaradi vloge, pridružila zvezdnicam, ki so si pred kratkim omislile zelo kratke pričeske.