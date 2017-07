Nova ljubezen ali pogrevanje stare? In kaj meni Jennifer?

Minili sta že dve leti, odkar je razpadel desetletni zakon Bena Afflecka in Jennifer Garner, z ločitvijo se jima ni mudilo, zaradi otrok sta se trudila ostati prijatelja. Ben je zdaj našel novo ljubezen, a mnogi menijo, da je dejansko to zdaj že 'stara' ljubezen. In kaj na to pravi Jennifer?