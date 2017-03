Nova moda? Upajmo, da ne

A post shared by Nicki Minaj (@nickiminaj) on Mar 4, 2017 at 3:04am PST

Nicki Minaj je obiskala pariški teden mode. Zvezdnica je s svojim videzom v hipu pritegnila ogromno pozornosti, saj je več razkrivala kot zakrivala. Ameriška pevka je razgalila svojo levo dojko in si iz prve vrste ogledala modno revijo modnega oblikovalca Haiderja Ackermanna.



34-letnici sta družbo v prvi vrsti delali francoska manekenka Lou Doillon in Caroline de Maigret, avtorica knjige How To Be Parisian Wherever You Are.

Nicki je za to priložnost nosila zanimiv črni zgornji del, kratke hlače in čevlje z visoko peto.

Za zdaj lahko samo upamo, da ne bo to postal nov modni trend. Si predstavljate, da bi se v takšni opravi sprehajali po ulicah?