Nova sodna bitka za Amber, vanjo želijo vplesti tudi Deppa

Amber Heard spet bije sodne bitke. (Foto: AP)

Filma London Fields se že več kot desetletje drži huda smola. Najprej so od njega v različnih fazah snemanja roke dvignili kar trije režiserji, nato pa se je z režijo vendarle spopadel Mathew Cullen. V njegovi različici je glavno vlogo odigrala Amber Heard, a film, kljub temu, da je bil končan že pred dvema letoma, še vedno ni ugledal luči sveta. Okoli njega se je namreč ustvarilo pravo "sodno bojišče", v katerem vsak toži vsakega.

Producenti tožijo Heardovo za 10 milijonov dolarjev, ker naj bi kršila pogodbo, saj naj bi brez dovoljenja spremenila scenarij, prav tako pa ni promovirala filma, kakor je bilo določeno v pogobi. Heardova pa producenta Christopherja Hanleyja toži, ker naj bi bila žrtev spolnega izkoriščanja.

Producenta je obtožila, da je prekršil njene zahteve v zvezi z goloto, saj je na skrivaj uporabil njeno telesno dvojnico, ki je namesto nje posnela "eksplicitno pornogafsko sceno", tako da je bilo videti, kot da je to sceno posnela ona. "Ta primer kaže temno plat Hollywooda. Amber je zadnja žrtev tega pohotnega in izkoriščevalnega para," so dejali njeni odvetniki. Pri tem so mislili na Hanleya in njegovo ženo Roberto.

Razlog za ločitev Johnnyja Deppa in Amber Heard naj bi bil tudi ta film in Deppovo ljubosumje, povezano z njim. (Foto: AP)

Heardova v tožbi namreč navaja, da je Hanley zahteval, da jo med snemanjem nenehno fotografirajo, kot razlog pa je navedel, da tako zagotavljajo, da je njen make up iz prizora v prizor res enak. Amber trdi, da sta fotografije z ženo Roberto nato obdržala, na njih pa je igralka tudi razgaljena, čeprav za to nista imela nobenega razloga.

"Hanleyjevo pohotno zanimanje za izkoriščanje Heardove – tako pred kot za kamero – zgovorno govori o njegovih vrednotah," piše v tožbi. Njegovi predstavniki pa trdijo, da gre pri tej tožbi za izmišljotino, ki pritiče igralkinemu karakterju. "Je le zadnje v seriji mnogih izmišljenih namigovanj, ki jih je naredila. Gre le za umazano taktiko, da bi preusmerila pozornost od svojega neprimernega vedenja," trdijo. Pravijo, da je z veseljem podpisala pogodbo za film, nato pa je brez soglasja skušala spremeniti svojo vlogo in "ugrabiti film".

In kako so v vse skupaj vpletli še Deppa? Producent filma v tožbi trdi, da je bil razlog težav ljubosumni igralec, saj je zahteval, da Amber zaradoi probokativnih spolnih prizorov prekine sodelovanje v filmu - v katerem je, mimogrede, v kratkem prizoru nastopil tudi sam. Spomnimo, v tem filmu igra tudi Billy Bob Thornton, ki ga je takrat Depp obtožil afere s Heardovo.

Hanley sicer v tožbi še trdi, da je bilo njeno težavno obnašanje Heardove na snemanju verjetno posledica njenega burnega odnosa z Deppom. Središče težav so bili prizori spolnosti, saj si je pri njih igralka premislila, to pa naj bi storila zaradi Deppovega pritiska, ker naj bi bil ekstremno ljubosumen.

Igralčevi predstavniki te obtožbe zanikajo in vztrajajo, da ni nobenega razloga za vpletanje Deppa v tožbo, ki zadeva njegovo nekdanjo ženo. "Spor med Amber Heard in producenti nima nobenega opravka z Johnnyjem. Po naših informacijah producente toži tudi režiser in še drug producent. Navedbe glede Johnnyja so smešne," so zapisali.

V temnem trilerju, ki temelji na romanu Martina Amisa, Amber igra Nicolo Six, usodno žensko, ki prične ljubezensko razmerje s tremi moškimi, čeprav ve, da jo bo eden izmed njih ubil. V filmu igrajo tudi Billy Bob Thornton, Jim Sturgess, Theo James, Jason Isaacs, Cara Delevingne in Jaimie Alexander, v kratkem prizoru pa se pojavi tudi sam Johnny Depp. A film zaradi pravnih sporov med Hanleyem in režiserjem Mathewom Cullenom ter ostalimi še ni ugledal luči dneva.

Leta 2015 bi ga morali prikazati na mednarodnem filmskem festivalu v Torontu, a so ga umaknili, ker je Cullen vložil tožbo zaradi goljufije, saj ga producenti niso plačali.

Zanimivo in zapeteno, ni kaj.