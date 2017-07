Novopečena starša sta si privoščila oddih v Italiji

A post shared by Ela - Jornal O Globo (@elaoglobo) on Jul 12, 2017 at 5:03am PDT

Pred dobrim mesecem sta George in Amal Clooney postala starša dvojčkov Elle in Alexandra. Čez poletje sta svoj 28 milijonov evrov vredni dom v angleškem Berkshiru zamenjala za svojo rezidenco v severni Italiji, saj imata tudi na obali jezera Como hišo.

V objektive so ju ujeli na večerji s prijatelji v restavraciji Il Gatto Nero, ki je Georgu ena najljubših v Italiji. 56-letni George in 39-letna Amal sta bila odlično razpoložena. Precej zagoreli George je izbral bolj sproščeno garderobo, vedno elegantna Amal pa je očarala v rožnati obleki in z ujemajočo rdečo šminko.

Njuni prijatelji pravijo, da resnično uživata v starševstvu in da sta srečnejša kot kadarkoli. "Resnično sta zaljubljena in ves čas želita biti z dvojčkoma in ne početi kaj dosti drugega," je povedal vir. In na srečo jima to tudi uspeva. "Amal ne dela, oba imata prosto poletje in uživata ob jezeru Como. Res sta presrečna, da sta v Italiji," je dodal.

In čeprav nihče od njiju ne dela, imata veliko pomoči. "Amalina mama veliko pomaga in to z največjim veseljem. Če dvojčkov par dni ne vidi, nestrpno čaka, da se lahko vrne k njima," je dejal.

Imata tudi medicinsko sestro, ki jima pomaga ponoči. Pomaga jima pri hranjenju, starša uči o novorojenčkih in urnikih. "Sploh pri dvojčkih je potrebno veliko strukture in načrtovanja, in hvaležna sta za vsako pomoč."

Poleg tega pa seveda imata tudi dolg seznam prijateljev, ki ju pogosto obiskujejo in pomagajo. "Vedno je prisoten nekdo, ki lahko pomaga. To pa Amal in Georgu daje priložnost, da si vzameta čas tudi samo zase," je dejal. Tako sta si lahko privoščila večerjo s prijatelji, na kateri so ju ujeli v objektive. Sicer pa je par zelo dobro poskrbel za svojo zasebnost v času bivanja v Italiji.

Sprejeli so začasne zakone, ki omejujejo nepovabljene obiskovalce, da bi se lahko približali njunemu domu, prav tako na ulici in jezeru veljajo omejitve prometa. "Pred njunim prihodom so po celotni posesti namestili nove kamere in senzorje, varnostniki pa nenehno skrbijo za to, da vse deluje pravilno," je povedal drug vir.