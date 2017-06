Novopečenega očka s hčerko prvič ujeli v objektiv

Bradley Cooper in Irina Shayk sta se ves čas skušala prikriti njeno nosečnost in bila tudi glede samega poroda precej skrivnostna, zato so paparaci tekmovali, komu bo najprej uspelo mlado družinico ujeti v objektiv. Zdaj so Bradleya in Irino vendarle ujeli, ko sta se s hčerkico Leo odpravila na sprehod po Los Angelesu.