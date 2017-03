Ob soočanju s tortico smo vsi Chris Pratt

Zahteve po popolnem izgledu ne pestijo le zvezdnic, temveč je Hollywood strog tudi do zvezdnikov. To dobro ve Chris Pratt, ki se je iz 130-kilogramskega zabavljača prelevil v mišičastega super heroja. Ker snema nov film, je na strogi dieti, svoje tegobe pa na zabaven način deli na Instagramu. Tako je ovekovečil tudi trenutek, ko je izgubil boj s tortico. Oh, Chris, kako te razumemo!