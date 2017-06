Obama razkril spol dvojčkov, ki ju nosi Beyonce?

A post shared by Beyoncé (@beyonce) on May 19, 2017 at 5:12pm PDT

"Rad bi verjel, da se z g. Carterjem razumeva, čeprav marsikdo mlajši ne verjame, da sva na tej točki, kot sva danes. Veva, kako je, če kot otrok nimaš očeta, veva, kako je, če prideš iz revščine in poznaš ljudi, ki jim ni uspelo, kot je nama. Zato sva malce priprla vrata, da bo tistim za nama malce lažje. Oba sva nora na najine hčerke. A me bo premagal, ko se pojavita dvojčici. Je pa tudi res, da imava oba ženi, ki ste precej bolj slavni kot midva. Sicer pa sem, tako kot vsi vi, oboževalec, Jaya poslušam že od mladosti. Naj ga citiram, ko je rekel, da nikoli ni mislil, da mora biti tak in tak, če je okoli določenih ljudi, vedno je ostal zvest sam sebi, ljudje pa morajo to sprejeti," je o Jay-Z-ju, ki je prvi temnopolti glasbenik, ki so ga sprejeli v Alejo slavnih piscev pesmi (Songwriters Hall of Fame), povedal nekdanji ameriški predsednik Barack Obama.

Zakonca Beyonce in Jay-Z sta sicer znana po subtilnih namigih, Obama pa je očitno jasno nakazal, da bosta dobila dvojčici. 35-letna pevka je sicer svojo nosečnost najavila v februarju, že od takrat pa se je šušljalo o spolu otrok in kako ju bosta z možem poimenovala.