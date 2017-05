'Obglavila' Trumpa, a se po zgražanju že posula s pepelom

Očitno je zagrizeno nasprotnico ameriškega predsednika Donalda Trumpa, 56-letno komičarko Kathy Griffin, tokrat krepko zaneslo. Nedavno so svetovni splet in družbena omrežja preplavile fotografije, na katerih v rokah drži (sicer lažno) okrvavljeno Trumpovo glavo. Šlo naj bi za fotoseanso, ki jo je posnel provokativni fotograf Tyler Shields. A odziv je bil zelo močan, saj se je oglasilo precej zvezdnikov, ki so njeno "umetniško sporočilo", obsodili in označilo za neokusno.

"Odvratno, a ne presenetljivo. To je današnja levica. To se jim zdi sprejemljivo. Si predstavljate, da bi konservativec to naredil Obami?" je tvitnil Donald Trump ml.

"Oprostite, a to je povsem neprimerno in zelo žaljivo. Verjamem, da ste pametnejša, da znate tudi bolje," je zapisala Alyssa Milano.

"To je grozno in napačno. Nikoli ni zabavno, če se šališ, da ubije predsednika," pa je tvitnila Chelsea Clinton.

Fotograf Shields se je sicer spraševal, "če greš lahko v zapor zaradi umetniškega sporočila", a Griffinova pa se je že dan po objavi skesano opravičila v posnetku, ki ga je objavila na Twitterju.

"Iskreno se opravičujem. Zdaj sem videla reakcije na te podobe, sem komičarka, šla sem preko meje, šla sem precej predaleč. Podoba je preveč žaljiva in razumem, kako prizadene ljudi. Ni bilo smešno, razumem. Naredila sem veliko napak v svoji karieri, a bom nadaljevala. Prosim za odpuščanje. Odstranili bomo fotografijo, to bom naročila tudi fotografu. Šla sem predaleč, naredila sem napako, zmotila sem se," je Griffinova povedala v opravičilo.

Da e dandanes, ko nekaj zaokroži po svetovnem spletu, ne da kar tako enostavno odstraniti, je seveda zgodba zase, sicer pa lahko o "spornosti" podobe presodite sami ...