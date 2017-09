Objokana Pamela v spodnjem perilu: Zbogom, Hef!

Ob novici, da je umrl Hugh Hefner, so 50-letno Pamelo Anderson preplavila globoka čustva. V poklon moškemu, ki ji je pomagal, da jo pozna ves svet, je posvetila pesem, objavila pa tudi video, v katerem med brisanjem solz in razmazane maskare svojo žalost očetu Playboya izkazuje v spodnjem perilu in na koncu dahne: "Zbogom, Hef!"

A post shared by The Pamela Anderson Foundation (@pamelaanderson) on Sep 27, 2017 at 11:35pm PDT

Pamela Anderson pa ni le lastnica svetovno znanega oprsja, ampak si lasti še en poseben rekord, je namreč ženska, ki je bilo v 64-letni zgodovini revije Playboy najbolj občudovana, saj se je na naslovnici pojavila kar 14-krat, prvič oktobra 1989, nazadnje pa v ediciji januar/februar 2016. Prsata svetlolaska je naravnost oboževala način življenja, ki ji ga je Hef predstavil, in ogromno časa preživela tudi v Playboyevem dvorcu. "To je bila moja univerza. Prepričana sem, da je bil tam spočet eden od mojih sinov," se je pošalila lani ob njegovi prodaji.

A post shared by The Pamela Anderson Foundation (@pamelaanderson) on Sep 28, 2017 at 7:16am PDT

A tokrat je namesto veselja, ki ga je delila s Hefom, Pamelo preplavila globoka žalost. V pesmi, ki jo je posvetila pokojnemu, je strnila celoten odnos s Hefnerjem in izrazila neizmerno hvaležnost, da ji je pomagal postati oseba, kakršna je.

"G. Hefner, toliko misli me preveva, a moji možgani trenutno ne delujejo, da bi jih uredila. Jaz sem jaz zaradi tebe. Naučil si me vsega, kar je pomembno o svobodi in spoštovanju. Zunaj družine si bil najpomembnejši človek v mojem življenju. Podaril si mi moje življenje ... Ljudje mi nenehno govorijo, da sem bila tvoja najljubša. Tako globoko šokirana sem," je zapisala najbolj občudovana Playboyeva zajčica in obudila spomin, kako sta se nazadnje videla: "Star si bil, hrbet te je tako močno bolel. Nazadnje, ko sem te videla, si uporabljal hojico. Nisi želel, da bi vdela. Nisi več slišal. V žepu hlač si imel papirček, ki si mi ga pokazal. Na njem je bilo zapisano moje ime, Pamela, obkroženo s srčkom."

Igralka nadaljuje svoj poklon z vrsticami: "Vse in vsi me imajo radi, ker si me ti razumel. Ker si me sprejel in spodbujal, naj bom jaz. Naj ljubim kot nihče drug. Živim brezskrbno. In popolnoma sproščeno. Rekel si, da je revija posvečena dekletom, kot sem jaz. Da jaz utelešam duha, o katerem si fantaziral. Da sem jaz tista prava."

Tvojo ljubezen, noro modrost, pogrešala bom tvoje vse. Hvala, ker si skrbel za boljši, svobodnejši in bolj seksi svet. Bil si kavalir, očarljiv, eleganten, viteški. In tako zelo zabaven. Zbogom, Hef …

Hefove besede in nasveti so jo spodbujali v življenju, venomer pa ji je ob strani stal tudi on. V pesmi se je spomnila njegovega prepoznavnega smeha, ki je ponazarjal njegov način življenja: brez pravil, brez napak in brez obžalovanj. "Vedno, vedno si bil tukaj zame in za moje fante. Tvojo ljubezen, noro modrost, pogrešala bom tvoje vse. Hvala, ker si skrbel za boljši, svobodnejši in bolj seksi svet. Bil si kavalir, očarljiv, eleganten, viteški. In tako zelo zabaven. Zbogom, Hef … Tvoja Pamela."