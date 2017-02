Obleka, ki je zlepa ne bomo pozabili

Jaimie je na ameriški premieri filma Thor: Svet teme leta 2013 nosila zelo drzno obleko, ki se je spominja še danes. (Foto: AP)

Jaimie Alexander (Foto: AP)

Ljudje smo različni in nekateri so tudi bolj drzni od drugih. Tudi pri izbiri oblačil. V svetu zabave je kar nekaj zvezdnic, ki upa poseči po precej drznih oblekah, ki več razkrijejo, kot zakrijejo. Eno takšnih je novembra leta 2013 nosila tudi ameriška igralka Jaimie Alexander. Ta je na premiero filma Thor: Svet teme v Los Angelesu prišla oblečena v prosojno črno obleko, ki pa je očitno ni pozabila vse do danes. Čeprav je od omenjene premiere minilo že več kot tri leta, pa zvezdnica ni pozabila na to razvpito obleko. Nedavno je namreč s svojimi oboževalci na Instagramu obujala spomine na ta dogodek, pod objavljeno fotografijo s premiere, na kateri nosi 'seksi' obleko, pa je zapisala, da je bil to eden najbolj zabavnih modnih trenutkov. Se strinjate?

Čeprav bi na prvi pogled vsak rekel, da obleka ni dopuščala spodnjega perila, je zvezdnica pred leti na vprašanje, ali je pod obleko sploh kaj nosila, odgovorila: ''Nekaj je bilo tam spodaj.'' Kaj je mislila z besedo ''nekaj'' pa verjetno ne bomo nikoli izvedeli.

32-letna igralka Jaimie je zadnje mesece zaposlena z delom. Trenutno snema že drugo sezono serije Slepa pega (Blindspot), kjer igra vlogo lepe Jane Doe. Med igralsko zasedbo so poleg Jaimie še Sullivan Stapleton, Rob Brown, Audrey Esparza, Ashley Johnson in Marianne Jean-Baptiste. Priljubljena serija pa zdaj prihaja tudi na BRIO.

Zgodba serije Slepa pega



Agent FBI Kurt Weller se znajde v zapleteni zaroti. Lepa Jane Doe, ki se ne spominja svoje preteklosti, gola in polna tetovaž leži na trgu Times Square, na hrbtu pa ima tetovirano njegovo ime. Skupaj s kolegi Edgarjem Readeom, skrivnostno Tasho Zapato in pomočnico direktorja Mayfair se loti raziskovanja skrivnostnega zemljevida tetovaž, med preobrati in labirinti skrivnosti pa lahko odgovori in informacije spremenijo svet.