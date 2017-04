Obrnjene vloge: paparaci tožijo Khloe Kardashian

Ponavadi zaradi vdora v zasebnost zvezdniki tožijo paparace, tokrat pa so vloge obrnjene - fotoagencija toži Khloe Kardashian. (Foto: AP)

Khloe Kardashian je doletela tožba zaradi kršenja avtorskih pravic, toži jo fotografska agencija Xposure Photos. Trdijo, da je njihovo fotografijo objavila na svojem Instagramu, za kar pa ni imela dovoljenja niti ni zaprosila zanj.



Sodeč po sodnih dokumentih, ki jih je pridobila revija People, je fotoagencija 32-letnico fotografirala, ko je septembra lani z eno izmed svojih sester obiskala restavracijo v Miamiju.



Agencija trdi, da je Khloe skopirala njihovo fotografijo in jo objavila na svojem Instagramu, pri tem pa jo spremenila tako, da je odstranila njihov znak, ki je dokazoval lastništvo avtorskih pravic za fotografijo.



Njihove fotografije je namreč 13. septembra z originalnim zaščitnim znakom objavil drug medij, zvezdnica pa naj bi jih pobrala od tam. Agencija trdi, da Khloe ni prosila za dovoljenje za uporabo fotografij, in je s tem, ko je fotografijo delila na družbenem omrežju, "škodovala sedanjemu in prihodnjemu tržišču originalne fotografije". Ker se lahko to fotografijo vzame z njenega profila, namreč za njeno uporabo seveda nihče ne bo plačal agenciji.



"Kardashianova uporablja svoj Instagram profil v promocijske namene – še posebno za promoviranje svojih poslovnih ciljev in izdelkov ter za promocijo in prodajo izdelkov in storitev drugih," v sodnih spisih navaja agencija. Dodajajo, da bi lahko s fotografijo veliko zaslužili, če je zvezdnica ne bi delila na svojem Instagramu.



"Njena objava je bila v hipu na voljo vsem njenim 67 milijonom sledilcev in bralcem zabavnih medijev, ki bi drugače bili zainteresirani za ogled zaščitene verzije fotografije v revijah in časopisih, ki so naše stranke," še dodajajo.



Od zvezdnice zahtevajo 150.000 dolarjev (137.000 evrov).