Oče Cetinskega trdi, da Tony ni bil pijan in da je šlo za nesrečo

Za Cetinskega so odredili dodatno analizi krvi za prisotnost alkohola in opiatov, tako kot kot njegov oče Mirko pa sta prepričana, da je šlo za nesrečni primer. (Foto: Miro Majcen)

Na dan prihajajo nove podrobnosti bizarne prometne nesreče v Rovinju, v katero je bil vpleten 48-letni hrvaški pevec Tony Cetinski. Pod kolesi njegovega mercedesa serije S je v tamkajšnji Pusti ulici okoli 14. ure v petek umrl starejši moški, ki se je znašel pod kolesi vozila, ki je pripeljalo izza nepreglednega ovinka precej ozke ulice.

Gasilci so 62-letnega nesrečnika, ki ga je pevčev avto še kaka dva metra vlekel za seboj, izvlekli tako, da so avto dvignili, opravili pa bodo obdukcijo, da bodo ugotovili, kaj je bil pravzaprav vzrok smrti in ali je bil možakar že mrtev, ko ga je zadel avto Cetinskega.

Cetinski je takoj po nesreči opravil alkotest, ki je bil negativen, a mu bodo še dodatno analizirali kri za prisotnost alkohola in opiatov. Policija pa mora tudi še ugotoviti, ali je bil Cetinski nepazljiv pri vožnji in ali je v času nesreče uporabljal mobilni telefon. Moški naj bi bil po mnenju očividcev v bližnji kavarni, nato pa je iz nje prišel in ležal na cesti v trenutku, ko je mimo pripeljal Tony v avtomobilu. Gotovo pa je, da je to enosmerna in zelo ozka ulica, v kateri je težko hitro voziti.

Pusta ulica v Rovinju je enosmerna in zelo ozka, večina pa dvomi, da bi Cetinski po njej pripeljal prehitro. (Foto: RTL, HR)

Cetinski je o nesreči dejal, da je to "najhujši dan v njegovem življenju", zdaj pa se je oglasil še njegov oče Mirko. "Tony je v šoku, ko je pripeljal izza vogala in začutil, da je nekaj pod avtom. Človek je ležal na cesti in očitno ga ni videl. Ali je bil že mrtev, pa res ne vem. Nemogoče je, da bi Tony vozil hitro, ker je ulica zelo ozka. O pokojnem vem samo to, da gre za nekega Braca, ki je, kot sem slišal, zbiral in prodajal steklenice, kar je zaslužil, pa je zapravil v bližnjem lokalu," je za Glas Istre povedal Mirko Cetinski.