Od filmskega junaka do resničnega junaka

75- letni igralec Harrison Ford se je ustavil ob cesti, ko je pred njim vozilo izgubilo kontrolo in se zaletelo. Voznica je bila ženska, ki ji je igralec skupaj s še nekaterimi prostovoljci pomagal, preden so na kraj nesreče prišli reševalci. Ponesrečenka je na srečo utrpela le lažje poškodbe.

Življenja so tako v resničnem življenju med drugimi že reševali Kate Winslet, Simon Cowell, Clint Eastwood in Jennifer Lawrence, ki je leta 2012 pomagala mladi ženski, ki se je zgrudila na tla. Stekla je do nje, nudila prvo pomoč in poklicala reševalce.