Od kronanja napačne miss do blamaže na oskarjih. In zmagovalni tvit je: 'Je tudi izvolitev Trumpa pomota?'

Po zapletih na letošnji podelitvi prestižnih filmskih nagrad, ko je kipec za najboljši film najprej šel v roke ustvarjalcem in igralcem muzikla Dežela La La, ki so celo začeli z zahvalnim govorom, a so nato spoznali, da gre za pomoto in da si nagrado dejansko zasluži film Moonlight, je zavreščalo na Twitterju. Večina je zaplet pospremila z veliko mero humorja, nekateri pa so se spomnili še ene blamaže iz leta 2015, ko so na tekmovanju za Miss Universe v Las Vegasu okronali napačno zmagovalko.

Jimmy Kimmel in Warren Beatty s pravo kuverto in pravim dobitnikom oskarja za najboljši film. (Foto: AP)

Če so takrat mnogi menili, da je šlo za zelo kruto napako, saj je bila Kolumbijka, ki je krono nosila le nekaj minut, zelo prizadeta, ko je spoznala, da je šlo za pomoto, pa tokrat gledalci veliko bolj prizanašajo komentatorjem.

Twitter: je tudi Trump pomota?

Številni so se na Twitterju obregnili ob zadnje ameriške predsedniške volitve in zapisali, da čakajo, da jim kdo sporoči, da je bila za zmagovalca volitev razglašena napačna oseba.

Eni so spomnili na rezultate brexita.

Nekdo je na Twitterju spomnil, da je današnja zmešnjava morda 'kazen' za nepričakovan konec, ki ga film Dežela La La postreže svojim gledalcem.

Nekateri so na Twitterju pokazali veliko mero kreativnosti:

Blamaža z razglasitvijo je številne spomnila na prizore iz različnih filmov:

Še ena primerjava s športom:

Mogoče bi lahko kdo potegnil vzporednice s tekmo med slovensko in hrvaško rokometno reprezentanco na svetovnem prvenstvu v Franciji, ko so Hrvatje, ki so prehitro slavili zmago, v zadnji tretjini tekme doživeli hladen tuš in ostali brez medalje.

Michael Jackson in Britney Spears. (Foto: AP)

Še nekaj podobnih zapletov, ki pa niso tako zelo odmevali

Zaplet se je zgodil tudi na podelitvi nagrad mobo za leto 2016, ko so za najboljšo pesem razglasili pesem trija WSTRN, nato pa debelo uro po razglasitvi sporočili, da je prava zmagovalka pesem MC Abra Cadabra. Tudi tu je bila za zmešnjavo kriva napačna ovojnica, poroča BBC.

Zapletlo se je tudi pri razglasitvi zmagovalke avstralskega Top modela leta 2010. Za zmagovalko občinstva so razglasili Kelsey Martinovich, ki je bila sredi zahvalnega govora, ko je izvedela, da so se organizatorji zmotili in da prestižen naslov v bistvu pripada 18-letni Amandi Ware.

Leta 2002 je na podelitvi MTV nagrad Britney Spears na oder poklicala kralja popa Michaela Jacksona, za katerega so pripravili posebno presenečenje ob njegovem rojstnem dnevu - torto. Opisala ga je kot vrhunskega glasbenika, ki je po njenem mnenju "umetnik tega tisočletja". Jackson je to razumel kot razglasitev nagrade in začel z zahvalnim govorom, v katerem je izpostavil, da si kot otrok nikoli ni mislil, da bo dobil to prestižno priznanje. Seveda se je pozneje izkazalo, da takšne nagrade sploh ni bilo in da se je Jackson prehitro veselil. Je pa dobil veliko torto.