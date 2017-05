Od samskega stanu se je poslovila v velikem slogu

A post shared by Ximena Duque (@ximenaduque) on May 6, 2017 at 12:46pm PDT





Ximena Duque (Foto: AP)

Ximena Duque bo kmalu stopila pred oltar. Njene prijateljice so ji, sodeč po fotografijah, ki so hitro našle pot na priljubljena družbena omrežja, pripravile nepozabno dekliščino. Dekleta so se zabavale v luksuznem hotelu Ritz Carlton de Key Biscayne v Miamiju. Za zabavo so bile tudi usklajene, saj so vse nosile bele hlače ali krilo ter roza majice, v laseh pa so imele rožice. Manjkali niso niti veliki baloni z različnimi napisi.

A post shared by Ximena Duque (@ximenaduque) on May 6, 2017 at 7:42pm PDT

Kolumbijska zvezdnica, ki jo trenutno lahko gledamo v uspešnici Padli angel na VOYO, je zelo uživala na zabavi njen v čast. Bodoča nevesta je objavila tudi fotografijo, na kateri pozira s svojo mamo, ki ji daje poljubček. Pod njo je zapisala: ''Mami, rada te imam. Hvala, ker mi stojiš ob strani v teh najpomembnejših trenutkih v življenju. Najboljša mama na svetu si!.''

A post shared by Ximena Duque Chile (@ximenaduquechilefc) on May 6, 2017 at 2:48pm PDT

Dekleta so zabavo nato nadaljevale na bazenu. Bodoča gospa Adkins je najprej na hodniku pozirala v beli čipkasti halji, pod katero je imela oblečene enodelne kopalke, nato pa je skočila še v bazen.